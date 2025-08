Capitano Roma, Gasperini toglie la fascia a Pellegrini: il tecnico avverte su Echeverri, Dybala e Dovbyk e scatena i social

Il neoallenatore ha rivelato in conferenza stampa la decisione di “detronizzare” il fantasista classe ’96 da leader in campo scatenando la reazione dei tifosi sul web

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Gian Piero Gasperini spacca la Roma. O, meglio, i tifosi della Roma, che sui social commentano con pareri diametralmente opposti la decisione di togliere la fascia a Lorenzo Pellegrini, capitano dal gennaio 2021 e, da sempre, in un rapporto non semplice con una buona fetta della tifoseria giallorossa.

Capitano Roma, Gasperini cambia tutto

Intervenuto in conferenza stampa a margine dell’allenamento svolto al St George’s Park, tra mercato e gerarchie in rosa, Gasperini regala numerosi spunti interessanti, a cominciare proprio dalla decisione di togliere i galloni di capitano a Lorenzo Pellegrini: “Il problema non esiste, daremo la fascia al giocatore con più presenze. È un sistema che ha sempre funzionato tantissimo. I capitani con me sono 7-8 e spero diventino anche 15 o 20”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo capitano giallorosso

Il Gasp ha poi continuato: “I capitani sono quelli che giocano per la squadra e che hanno grande attaccamento. E la gerarchia è sulle presenze e basta. Non ne esistono altre”. E, allora, chi sono i primi candidati a guidare la Roma in campo? L’arcano è presto svelato. Spulciando le statistiche si scopre come la graduatoria veda davanti a tutti per una manciata di presenze Stephan El Shaarawy, con 320 “gettoni”, segue Bryan Cristante (318), quindi proprio Pellegrini (316) e, più staccato, Gianluca Mancini (274).

Chiaro come, con El Shaarawy non certo titolare inamovibile, a questo punto, l’indiziato numero uno possa essere proprio l’ex Atalanta e Milan, Cristante, che con Gasperini è diventato grande a Bergamo prima del salto, non proprio riuscito, al Milan. E Pellegrini? È sulla vita del recupero, ma intanto è rimasto a Roma “per migliorare la sua preparazione”.

Avvertimento a Dovbyk

In merito al mercato e alla questione centravanti, Gasperini taglia corto sulle voci su Claudio Echeverri del City: “Non parlo, sono abituato a parlare solo dei miei”, rivela il piano per Paulo Dybala: “Spero di averlo in gruppo la prossima settimana” e quello per Dovbyk, insidiato dall’ottimo precampionato del nuovo arrivato Evan Ferguson: “Artem è un giocatore di valore e i suoi gol l’anno scorso li ha fatti. Siamo qui per migliorare le sue lacune. Io lavoro molto sugli smarcamenti e sui movimenti e su questo lui può fare bene. Quanti giocatori ci mancano? Dipende da quanto vogliamo essere forti davanti è lì che si decide la forza di una squadra”.

Tifosi spaccati su Pellegrini

Sui social, a tenere banco è però senza dubbio la decisione sul capitano, che, visto anche il rapporto a dir poco complicato di Pellegrini con parte della tifoseria, non ha potuto che alimentare polemiche ed esacerbare le divisioni. “Che Pellegrini recuperi la fascia sul campo non conta niente, il gesto è di una gravità senza precedenti, il capitano della Roma è uno. Punto”, scrive qualcuno e ancora: “Oh a me Pellegrini non piace, ma togliere la fascia ad un romanista è alto tradimento.”

Tanti, ovviamente, c’è chi applaude: “Spero che questa notizia lo svegli definitivamente”, si legge, e ancora: “È finalmente finito il tempo di Pellegrini. Ripeto, finalmente”, “Lorenzo Pellegrini sono tre anni che passeggia, la fascia da capitano va meritata. Dalla parte tua mister”, “Lo sa benissimo anche Gasperini, infatti all’Atalanta non funziona così. Semplicemente dall’alto l’indicazione è far fuori Pellegrini”, ipotizza infine un giallorosso.