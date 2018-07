Roma, Pellegrini fa chiarezza sul futuro

Lorenzo Pellegrini ha parlato del suo futuro all'Ansa appena all'esterno di Villa Stuart, dopo aver svolto le visite mediche di rito con la Roma.

Il centrocampista giallorosso ha confermato la sua volontà di restare nel club capitolino anche nella prossima stagione, nonostante le numerose voci di un suo possibile trasferimento.

"Andare via? No, ho voglia di rimanere – ha dichiarato l'ex Sassuolo – So che sono stati presi tanti giocatori, come Pastore che farà la mezzala. Alla fine penso a me stesso e credo che se continuerò a migliorarmi tutti troveremo il nostro spazio".

SPORTAL.IT | 06-07-2018 14:45