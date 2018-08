Roma, Pellegrini medita l'addio

Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare la Roma nel mercato di gennaio.

Il centrocampista giallorosso è stato protagonista di una prestazione negativa contro l’Atalanta e sembra soffrire la grande concorrenza nel suo ruolo: Pastore, N’Zonzi e Cristante partono infatti avanti nelle gerarchie di Eusebio Di Francesco.

Non mancano le pretendenti per il giocatore. Juve e Milan continuano a seguirlo da vicino, ma anche in Inghilterra (Manchester United in primis) è sempre molto apprezzato. Monchi non ha mai voluto trattare il cartellino di Pellegrini ma, di fronte ad un’offerta tra i 30 e 35 milioni di euro, potrebbe decidere di lasciarlo partire.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 14:40