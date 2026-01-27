Roma, Pellegrini porta in tribunale Fabrizio Corona: gli chiede 100mila euro di risarcimento, ecco perché

L’ex capitano giallorosso ha presentato una querela per diffamazione dopo le accuse di stalking: non è il primo calciatore a denunciare il re dei paparazzi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lorenzo Pellegrini ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione, chiedendo 100mila euro di risarcimento al re dei paparazzi per l’accusa di stalking lanciata nei suoi confronti in un’intervista pubblicata sul sito Dillinger News. L’ex capitano della Roma non è il primo calciatore a portare in tribunale Corona.

Roma, Pellegrini denuncia Corona

La Procura di Roma ha aperto un’indagine per diffamazione nei confronti di Fabrizio Corona: a denunciare il re dei paparazzi è stato l’ex capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, che ha avanzato una richiesta di risarcimento danni di 100mila euro. La denuncia del calciatore giallorosso è relativa all’intervista pubblicata da Corona su Dillinger News (il sito da lui fondato) a una ragazza di 25 anni, che accusava appunto Pellegrini di stalking. Accuse che, secondo gli inquirenti, si sarebbero rivelate false.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le motivazioni del risarcimento

La richiesta di Pellegrini riguarda sia la ragazza (per diffamazione e calunnia) che Corona (per la sola diffamazione). Secondo quanto affermato dagli avvocati del giocatore della Roma, la richiesta di risarcimento punta a ufficializzare in maniera chiara il danno che l’intervista ha causato a Pellegrini, personaggio pubblico che, secondo i legali, ha visto la sua reputazione compromessa dalla condotta dell’ex re dei paparazzi. Il 17 marzo è stata fissata la data per l’udienza preliminare.

Il precedente: tre calciatori contro Corona

Pellegrini non è il primo calciatore a portare in tribunale Fabrizio Corona. Nel 2024 il romanista Stephan El Shaarawy, Nicola Zalewski (all’epoca giocatore dell’Inter) e Nicolò Casale (allora alla Lazio) lo denunciarono al Tribunale di Milano insieme a Valerio Staffelli e Antonio Ricci di Striscia la Notizia dopo essere stati tirati in ballo per la vicenda delle scommesse illecite. Gli atti del processo sono poi stati trasmessi al Tribunale di Monza, ritenuto responsabile per competenza territoriale.