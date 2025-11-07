Roma, Pellegrini segna ma resta un caso come Ferguson: tensioni tra il club e l’Irlanda

La rete in casa dei Rangers certifica i progressi dell’ex capitano come vice-Dybala, ma sul tavolo resta il problema rinnovo. Il centravanti convocato nonostante l’infortunio

Rigenerato da Gian Piero Gasperini, Lorenzo Pellegrini non ha fatto rimpiangere Paulo Dybala ieri sera ad Ibrox, eppure le prestazioni positive del centrocampista non hanno cancellato il problema relativo al contratto in scadenza. Ma in questi giorni la Roma è chiamata a risolvere anche il problema Ferguson: tensioni tra il club e l’Irlanda, che ha convocato l’attaccante nonostante l’infortunio.

Roma, Pellegrini perfetto vice-Dybala a Ibrox

Un sinistro di prima intenzione per chiudere i giochi a Ibrox: Lorenzo Pellegrini ha marchiato con una giocata decisiva e di gran qualità la sua prestazione in casa dei Rangers, non facendo rimpiangere l’infortunato Paulo Dybala. Il gol ha certificato l’efficacia della cura Gasperini, che ha rigenerato l’ex capitano ritagliando per lui un ruolo da dodicesimo uomo: finora Pellegrini ha giocato solo 5 delle 14 gare stagionali della Roma, è rimasto in campo solo 478’, ma vanta già un assist e 2 gol, il primo dei quali pesantissimo, nel derby vinto sulla Lazio.

Il caso irrisolto

La rinascita di Pellegrini non basta però per nascondere il caso legato al suo contratto, in scadenza a fine stagione. Tra poco più di un mese la Roma rischia di perdere l’ex capitano, che da gennaio potrà firmare a parametro zero con un’altra squadra, da raggiungere poi a giugno. La situazione sul rinnovo è in stallo: la Roma terrebbe il giocatore soltanto con un ingaggio più basso dei 4 milioni di euro netti percepiti attualmente dal centrocampista, che invece non vuole rinunciare al suo attuale stipendio.

Per non perderlo a zero, la Roma dovrebbe vendere Pellegrini a gennaio – tornano a circolare voci riguardanti l’interesse del Napoli – ma così andrebbe a sguarnire un reparto, quello della trequarti/attacco, ritenuto scarno già adesso da Gasperini.

Ferguson: tensioni con l’Irlanda

La Roma è dunque chiamata a prendere una decisione definitiva su Pellegrini, ma intanto ha altri problemi da risolvere. Uno è legato a Evan Ferguson: il centravanti irlandese è attualmente indisponibile per l’infortunio alla caviglia rimediato nei primi minuti della partita col Parma. Nonostante ciò, l’Irlanda ha deciso di convocarlo ugualmente per gli ultimi due fondamentali incontri delle qualificazioni mondiali, contro Portogallo (13 novembre) e Ungheria (16 novembre): Ferguson ha finora stentato con la Roma (0 gol in 305 minuti), ma con l’Irlanda è un trascinatore, avendo segnato 3 gol in 4 partite delle qualificazioni.

La scelta della federazione irlandese ha irritato la Roma, il club teme che Ferguson venga messo in campo in condizioni non ottimali e aggravi i suoi problemi alla caviglia. E un nuovo infortunio non aiuterebbe di certo il già difficile ambientamento dell’attaccante alla serie A.