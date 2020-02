Roma, Pellegrini si ferma

Tegola per Paulo Fonseca in vista dei prossimi impegni della Roma, il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Gent e la sfida con il Cagliari campionato: l'allenatore giallorosso dovrà infatti fare a meno di Lorenzo Pellegrini, infortunatosi durante la partita vinta domenica contro il Lecce.

Questa mattina il centrocampista si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo staff medico della Roma valuterà giorno per giorno il recupero di Pellegrini: il suo rientro è previsto per il match contro la Sampdoria, in programma l'8 marzo allo Stadio Olimpico.

