Roma, per la difesa c'è Kumbulla

Nuova pretendente per il difensore Kumbulla (da tempo trattato dalla Lazio). La Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe fatta avanti in maniera importante per il giovane albanese di proprietà dell’Hellas Verona.

Il pressing del club giallorosso sarebbe figlio delle difficoltà ad arrivare ad un accordo con il Manchester United per Smalling. La Roma punterebbe ad un prestito con obbligo di riscatto. L’Hellas Verona preferirebbe solo cash.

OMNISPORT | 15-09-2020 07:12