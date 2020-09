Roma, per l'attacco si insegue un pezzo da novanta

C’è anche la Roma su Memphis Depay, l’olandese del Lione da tempo oggetto del desiderio delle big europee. A rivelarlo una fonte molto più che vicina alle vicende societarie: nel corso di un’intervista a ‘Telefoot’, è stato proprio il presidente dell’OL, Jean-Michel Aulas, a rivelare l’interesse della nuova dirigenza del club della Capitale, pronta ad insidiare quella del Barcellona.

“Il contratto di Depay scadrà a breve e se Koeman lo chiama al Barcellona per lui sarà una forte tentazione. Ma sul giocatore c’è anche la Roma” ha dichiarato Aulas, che quindi non esclude una cessione di Depay nonostante il tecnico del Lione, Rudi Garcia (ex giallorosso, tra l’altro), abbia chiesto esplicitamente di non cedere i calciatori attualmente in rosa.

OMNISPORT | 07-09-2020 10:51