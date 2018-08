Roma, Perotti: "Non chiuderò qui la mia carriera"

Diego Perotti è al centro di numerose voci di mercato: Atalanta e Genoa hanno sondato il terreno e in Premier League non mancano le pretendenti.

L’argentino ha rilasciato un’intervista a ESPN nella quale ha parlato del suo futuro. Ecco cosa ha detto: “Ho sempre dichiarato di non voler chiudere la mia carriera alla Roma, ma se dovessi andarmene senza aver vinto nulla sarebbe una delusione enorme”.

”Siamo forti e abbiamo le possibilità di vincere – ha rivelato l’attaccante ex Genoa – Sarebbe bellissimo poter alzare un trofeo. L’arrivo di Ronaldo? Ultimamente il campionato aveva perso un po’ di appeal all’estero. Il livello italiano non è così basso come si pensa e con Cristiano crescerà ancora”.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 19:20