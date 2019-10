Roma, Petrachi: "E' calcio, non danza classica"

Esplode la polemica a Roma dopo il gol di Kalinic annullato dal Var nei minuti di recupero della partita contro il Cagliari: "Siamo molto amareggiati, non è da questa settimana che riceviamo dai torti – si sfoga il ds Petrachi -. E’ un dato di fatto, alla Roma manca più di qualche rigore. A Bologna Denswil, mani clamoroso. Lo dico per dovere di cronaca, altrimenti alla Roma sembriamo tutti matti a pensare che qualcosa ci stia andando storto".

"Forse non siamo fortunati, ma non è stato neanche preso il Var. Stessa cosa a Lecce, il Var non ha neanche chiamato l’arbitro. Oggi l’atteggiamento dell’arbitro è stato indisponente, dall’inizio della partita ha creato solo nervosismo all’interno di una partita sostanzialmente tranquillo. Nel primo tempo, sul rigore, Diawara prende il pallone, l’arbitro sta a 2 metri ma fischia punizione. Vedetelo anche voi, altrimenti sembriamo tutti matti".

"Poi il gol nel finale, Maran è normale che dica che ci sia una spinta. Abbiamo giocato tutti a calcio, non è che bisogna giocare di fioretto, Kalinic ha rubato il tempo e infatti Pisacane rimane in piedi e Olsen va addosso a lui. Kalinic gli prende il tempo, sono cose normali che accadono in area. E’ impensabile annullare un gol del genere, altrimenti non si gioca più a calcio. Il calcio è un gioco maschio, non danza classica”.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 17:42