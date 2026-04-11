Roma-Pisa, moviola: negati tre rigori ma ce n’era almeno uno, la verità sui gol di Malen

La prova dell’arbitro Feliciani all’Olimpico nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è un arbitro molto esperto Feliciani, designato per Roma-Pisa, ma non se l’è cavata malissimo ieri all’Olimpico per Roma-Pisa. Due nei: ha lasciato troppo giocare (solo due ammoniti) e si è perso almeno un rigore, non rilevato però neanche dal Var. Vediamo cosa è successo.

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Roma-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ Touré respinge un colpo di testa di Cristante: inutili le proteste dello stadio che voleva un calcio di rigore per fallo di mani, l’impressione è che la colpisca col petto. Primo giallo al 21′, è per Tourè che stende Rensch. Al 50′ ammonito Celik per un fallo ai danni di Moreo che provava a ripartire in velocità.

I rigori negati

Al 70′ El Shaarawy viene spinto in area di rigore da Aebischer, che non pensa minimamente a cercare il pallone, sembra rigore ma l’arbitro lascia correre. All’89’ è il Pisa che chiede un penalty per un contatto Cristante-Piccinini in area di rigore, la trattenuta sembra esserci, ma per l’arbitro è leggera. Regolari tutti e tre i gol di Malen. Dopo 4′ di recupero finisce 3-0 per la Roma.

Chi è l’arbitro Feliciani

Ermanno Feliciani, direttore di gara della sezione di Teramo, è stata la scelta per Roma-Pisa. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo tre stagioni in Serie A. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A fino ad Atalanta-Empoli. In questa stagione ultima uscita in Pisa-Bologna.

I precedenti con le due squadre

Cinque incroci con la Roma (4 vittorie e 1 pari). Erano invece quattro i precedenti di Feliciani con il Pisa. Uno della stagione 2018/19 in Coppa Italia di serie C con la vittoria per 3-0 sul Pontedera, in campionato, il 3-3 in trasferta contro il Palermo nella stagione 2022/23, la vittoria della scorsa stagione per 2-0 sul campo della Reggiana e lo 0-1 col Bologna in questa stagione.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Mariani IV uomo, Giua al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tourè e Celik.