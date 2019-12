Roma, punti Champions: che rimonta contro la Spal

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per la Roma, che piega in rimonta la Spal e rafforza la propria candidatura per il quarto posto, che ora i giallorossi occupano in solitaria in attesa del posticipo di lunedì tra Cagliari e Lazio. Proprio lo scontro diretto che chiuderà la 16a giornata, in cui si affronteranno terza e quarta della classifica, imponeva alla squadra di Fonseca di battere l’ultima della classe.

Missione compiuta, con merito, anche se a fatica, e tre punti guadagnati anche rispetto all’Atalanta sconfitta a Bologna. Per la Spal terzo ko di fila, resta l’ultimo posto, ma timidi passi avanti in fatto di gioco. Ora prima della sosta la trasferta di Torino contro i granata sabato 21 alle 20.45, mentre la Roma chiuderà il 2019 sul campo della Fiorentina nel secondo anticipo della 17a giornata, in programma venerdì 20 dicembre alle 20.45

Roma in avanti dal primo minuto e Spal dedita alle ripartenze. Il tema tattico della partita, annunciato, si snoda fin dall’inizio e i giallorossi sfiorano subito il vantaggio con Perotti e Dzeko. I ferraresi però reggono e provano a pungere di rimessa con Valoti e soprattutto Petagna, bravo nell’impegnare Lopez in avvio dopo una combinazione con Paloschi.

La gara poi si equilibra e al 41’ lo stesso Petagna è freddo nel trasformare il rigore concesso dall’arbitro Giua e confermato dal Var per un ingenuo fallo di Kolarov su Cionek.

La Roma però trasforma la rabbia in energia positiva durante l’intervallo e al rientro dagli spogliatoi trova subito il pareggio, al 9′, grazie a un tiro di Pellegrini, servito dallo stesso Kolarov, deviato verso la porta di Berisha da Tomovic.

L’autorete affossa la Spal che arretra ulteriormente il proprio baricentro e va sotto a metà tempo su rigore. Vicari abbatte Dzeko e Perotti non fallisce l’occasione. Sterile la reazione della Spal e al 38’ la chiude Mkhitaryan su invito del “ripescato” Florenzi.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 19:53