Roma, su Ranieri e Gasperini l’ombra di due ex Juventus: i Friedkin tentati da una svolta radicale

Clima sempre più teso a Trigoria: mezza squadra ha la valigia pronta, mentre la proprietà americana riflette su possibili cambiamenti tra panchina e dirigenza

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Alta tensione nella Capitale. Il botta e risposta tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini prima e dopo la partita vinta 3-0 col Pisa apre scenari inattesi sul futuro della Roma e coinvolge anche il ds Frederic Massara. In questo contesto, il silenzio dei Friedkin è assordante e alimenta interrogativi: sul senior advisor e il tecnico scelto in estate con l’obiettivo di riportare i giallorossi in Champions League aleggia l’ombra di possibili cambiamenti, con riferimenti che portano anche a due ex Juventus.

Roma, Ranieri-Gasperini: aria pesante a Trigoria

Nei piani della proprietà, l’ingaggio di Gasperini avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un nuovo ciclo. Rischia, invece, di trasformarsi in un disastro. Perché all’orizzonte si profila un’altra rivoluzione, con mezza rosa pronta a salutare la Città Eterna e un clima avvelenato non diverso da quello della scorsa stagione che portò all’allontanamento dell’idolo dell’Olimpico Daniele De Rossi.

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Cambiano le figure, ma l’atmosfera resta tremendamente pesante a Trigoria. La sensazione, oggi, è che uno tra Ranieri e Gasperini sia di troppo. E non è da escludere un’altra ipotesi clamorosa: l’addio di entrambi. Senza dimenticare Massara, il ds più volte bersaglio delle bordate dell’allenatore.

La posizione dei Friedkin

Al momento la proprietà americana ha scelto la via del silenzio. Ed è anche questo uno dei motivi, per cui è stata a più riprese attaccata dai tifosi. L’appassionato platea di fede giallorossa chiede un maggiore coinvolgimento da parte della famiglia Friedkin, che troppe volte non si è esposta mentre a Trigoria la colonnina di mercurio registrava temperature roventi.

La certezza è che Gasperini è legato alla Roma da un contratto fino al 2028, ma ciò non significa che la sua permanenza sia scontata. Stesso discorso vale per Ranieri, che nel suo show in diretta tv non ha riservato solo frecciate all’ex tecnico dell’Atalanta, ma è stato piuttosto esplicito anche sul suo futuro: “Se mi piacerà continuare, continuerò. Se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno”. Da quanto filtra, dall’esito dell’inevitabile faccia a faccia tra sir Claudio e Gasp dipende anche la strategia futuro di Dan e Ryan Friedkin, tentati da una svolta radicale.

L’ombra di due ex Juventus su Ranieri e Gasperini

Attenzione alla posizione di Ranieri. In caso di divorzio, l’ex tecnico del Leicester potrebbe ricoprire un ruolo di rilievo nella Nazionale (direttore tecnico?) da rifondere: con lui, lascerebbe la Capitale anche Massara. C’è già un nome che circola con insistenza sulla sponda giallorossa del Tevere: è quello di Cristiano Giuntoli, animato da una voglia matta di riscatto dopo aver fallito alla Juventus.

E se arrivasse col suo pupillo Thiago Motta? L’italo-brasiliano, legato ai bianconeri fino al 2027, è una delle idee per l’eventuale post Gasperini. Da Torino a Roma ancora insieme, Giuntoli più Motta è una scommessa rischiosa ma che intriga.