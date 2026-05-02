Roma, Ranieri: lo sfogo della figlia Claudia dopo il divorzio, che frecciate

Claudia Ranieri interviene sui social dopo l’addio del padre alla Roma: elogia le parole dell'articolo di un giornalista e racconta un retroscena amaro

Doveva essere la figura di riferimento e di guida del club ma gli ultimi mesi in giallorosso sono stati più che turbolenti per Claudio Ranieri. Dal rapporto incrinato (ma forse mai nato) con Gasperini all’ addio traumatico: dopo la separazione tra Claudio Ranieri e la Roma l’atmosfera a Trigoria resta incandescente. Dopo giorni di silenzio la figlia dell’ex Senior Advisor, Claudia Ranieri ha deciso di intervenire sui social in merito alla rottura con il club giallorosso. Claudia ha scelto di dire la sua dopo aver letto un articolo che racconta la fine del rapporto tra suo padre e il club.

Il commento all’articolo di Pagani

Il giornalista Malcom Pagani, sulle pagine del quotidiano Domani, ha ricostruito i retroscena della separazione tra Ranieri e la Roma vissuta con grande coinvolgimento emotivo. Colpita dal contenuto, Claudia ha voluto elogiare il lavoro del giornalista con parole chiare: “C’è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive. E poi c’è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare”.

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Il passaggio condiviso sui social

In un’altra storia, Claudia Ranieri ha pubblicato un estratto dello stesso articolo, mettendo in evidenza una riflessione di Giorgio Pellizzaro, storico collaboratore e amico del tecnico: “Con Claudio il tempo è sempre stato galantuomo. La sua storia è stata raccontata male, quando non proprio molto male. Ranieri non ha mai avuto un carro su cui salire perché ha sempre trainato il proprio”.

Chi è Claudia Ranieri

Claudia Ranieri, figlia di figlia di Claudio Ranieri e Rosanna Bitonti ha due figli, Orlando e Dorotea, avuti dall’ex marito Alessandro Roja (con cui si è separata due anni fa) e ha scelto di vivere lontano dai riflettori e lavorare come imprenditrice, essendo la co-founder e creative di Familia-Familia, brand di fragranze e profumi. Nei giorni scorsi anche l’ex marito Roja (famoso per “Romanzo Criminale”) aveva pubblicato sui social un post contro il club giallorosso: “Ho una lista di Giuda, vi farò piangere”.

Il futuro di Ranieri

A 74anni potrebbe ora arrivare la sfida più estrema per Claudio Ranieri: la guida della Nazionale italiana di calcio. L’ex tecnico giallorosso, dopo aver salvato la Roma nella scorsa stagione, potrebbe diventare il nuovo ct. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Ranieri resta in pole – davanti a Conte e Allegri – per il rilancio della Nazionale. In attesa delle elezioni del presidente della FIGC, il tecnico 74enne resta tutt’ora il profilo più gradito per gli Azzurri.

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