Roma, Ranieri perde altri due titolari

Altre brutte notizie dall'infermeria per Claudio Ranieri, che in vista della partita contro la Spal perde anche Kolarov e Zaniolo. "Kolarov e Zaniolo non si sono ancora allenati: ho molti dubbi sul loro utilizzo, devo valutare. Al posto di Florenzi uno tra Santon e Karsdorp, prima devo capire Kolarov. Zaniolo ha avuto una botta alla caviglia e questo ha effetti sul polpaccio. Arrivando da fuori e sapendo che molti hanno problemi fisici devo stare attento per evitare che i piccoli problemi diventino grandi problemi".

In difesa si potrebbe rivedere Fazio: "Fazio per me è un pezzo da novanta, ma i giocatori non sono macchine e possono avere dei momenti negatiivi. Si è allenato e sta bene".

Su Schick e Dzeko: "Schick e Dzeko possono giocare insieme e non conta il sistema di gioco, l'importante è che si riconoscano. Contano compattezza ed equilibrio. La squadra ha risposto sufficientemente bene sulle prime richieste. In questo momento non posso chiedere di più, la squadra è abituata a giocare in una maniera. Ma vedo buona predisposizione e concentrazione".

SPORTAL.IT | 14-03-2019 12:40