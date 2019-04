Roma, Ranieri pronto alle dimissioni: voci sorprendenti su Gattuso

Lo sfogo di Ferrara non è servito a nulla, la Roma non segue Claudio Ranieri e nel mondo giallorosso la tensione sale dopo l'umiliante sconfitta inflitta all'Olimpico dal Napoli. La squadra è disunita mentre i tifosi sono compatti nell'attaccare il tecnico testaccino e soprattutto la dirigenza, a cominciare da Pallotta, per il cambio di allenatore che invece di risollevare i giocatori giallorossi li ha ulteriormente disorientati, visto il radicale cambio di gioco tra Di Francesco e Ranieri.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in caso di nuova pesante sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, Ranieri potrebbe decidere di dimettersi, abbandonando clamorosamente dopo nemmeno un mese il ruolo di traghettatore che aveva accettato dopo l'esonero dal Fulham. Un atto di responsabilità per dare la scossa alla squadra che rischia di perdere non solo la Champions ma anche l'Europa League. Al suo posto arriverebbe un nuovo traghettatore per chiudere degnamente la stagione.

Intanto si medita per il prossimo anno: nell'elenco dei dirigenti capitolini ci sono Gian Piero Gasperini, Marco Giampaolo e Maurizio Sarri e a sorpresa anche Gennaro Gattuso, che a maggio potrebbe lasciare il Milan.

Ranieri dopo la sfida con il Napoli ha rilasciato queste dichiarazioni sul problema fisico evidente dei capitolini: "Il problema è che la squadra si è allenata poco, molti erano infortunati e altri dovevano recuperare. Giocavano e si allenavano praticamente. Per le altre squadre è stato differente, essendo in buona condizione il giocare faceva in modo di mantenere la forma. Noi invece siamo in questa condizione: cerco di farli lavorare, ma più di tanto non posso perché stiamo così. In più un giocatore come Zaniolo, che per noi in questo momento è molto importante, venerdì notte è stato male di stomaco e mi ha chiesto di non giocare. Non sono scuse, perché un giocatore non cambia, però potevamo fare qualcosa di meglio. In ogni caso il Napoli gioca bene, è in fiducia, fa correre la palla. Vedendo la squadra da fuori certe cose si capiscono, ma da dentro si cerca di correre ai ripari e di aiutare".

"Io credo che dal punto di vista fisico e mentale ci sia qualcosa, non dal punto di vista tecnico perché la squadra ha qualità. Ma quando arrivano certe sconfitte e non ci si riesce ad alzare, è così. Poi ci sono dei giocatori che devo ringraziare perché giocano pur non stando benissimo, come Manolas, De Rossi, Dzeko e lo stesso Kolarov, che ha voluto giocare a forza facendo il suo. Credo che la squadra si sia ricompattata, perché se si gioca pur non stando bene è un segnale importante. Ora dobbiamo cercare di portare in porto questa barca nella maniera migliore possibile. L’aspetto tecnico però non è supportato. Io pentito di aver accettato? Mai. Come faccio a pentirmi di accettare la Roma? Ora ci dobbiamo isolare, tra due giorni abbiamo una partita e tra altri due giorni ce n’è un’altra, mi auguro che ci servano da allenamento".

SPORTAL.IT | 01-04-2019 10:10