Roma, lo sfogo di Ranieri conferma la tensione: rapporti tesi con Gasperini. Il tecnico spinge Giuntoli al posto di Massara

Prima del match con il Pisa, il senior advisor del club giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky e Dazn confermando una situazione molto tesa: nessun alibi per Gasperini

Claudio Ranieri non si nasconde e forse per la prima volta in questa stagione fa capire che all’interno del mondo Roma non procede tutto in perfetta sintonia. Il senior advisor lancia delle bordate chiare e nette, anche se fatte con il consueto stile ed eleganza. Ma tra le righe delle sue parole c’è la sensazione che i rapporti con Gasperini siano arrivati ai minimi termini.

Il futuro di Ranieri alla Roma

Claudio Ranieri ha lasciato la panchina solo qualche mese fa, ha deciso di chiudere definitivamente la sua carriera da allenatore per occupare un ruolo dirigenziale nello staff della Roma. E come spesso accade nel calcio, la gratitudine dura molto poco e l’impresa fatta in giallorosso nella scorsa stagione sembra essere dimenticata. Al punto che prima della sfida con il Pisa ventila anche la possibilità di un addio: “Se mi piacerà continuare, continuerò. Se sarò interpellato continuerò, altrimenti me ne andrò. Non sto qui a fare il garante di nessuno. Amo la Roma, sono pronto a farmi da parte anche come Senior Advisor così come ho fatto da allenatore”.

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I rapporti tesi tra Gasperini e Massara

La Roma ha vissuto una stagione particolare, dopo una partenza formidabile i giallorossi hanno cominciato a inciampare in qualche difficoltà di troppo. E quando i problemi sono aumentati sono cominciate a venire fuori delle voci dall’interno del club. Voci che rivelavano di un rapporto mai interamente sbocciato tra Gasperini e Frederic Massara con il mercato dei giallorossi che non avrebbe soddisfatto il tecnico. Prima del match col Pisa, Ranieri sembra togliere qualsiasi alibi all’ex allenatore dell’Atalanta: “Gasperini lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all’Atalanta con i giovani. Io e lui e abbiamo scelto i giocatori, non c’è stato nessun giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto”.

Giuntoli al posto di Massara

Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente l’indiscrezione che vorrebbe un arrivo nella Capitale di Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente di Napoli e Juventus sta cercando la situazione giusta per rimettersi in gioco dopo il flop in bianconero e la Roma potrebbe offrirgli questa possibilità. Secondo le voci che arrivano dalla capitale, la sua candidatura avrebbe il forte supporto di Gasperini che preferite Giuntoli a Massara con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci.