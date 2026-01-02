Roma, Raspadori prende tempo: si inserisce anche la Lazio che sogna Oyarzabal dopo Castellanos

I giallorossi hanno trovato l'accordo con l'Atletico Madrid: prestito oneroso a due milioni, riscatto a 19 in caso di qualificazione Champions, ma l'attaccante non ha ancora preso una decisione. E i biancocelesti provano il clamoroso sorpasso

Diventare forte, e di conseguenza mettere in squadra giocatori forti. Il mantra di Gasperini è disarmante nella sua semplicità, ma al tempo stesso difficile da tradurre in pratica. Che la Roma abbia un disperato bisogno di attaccanti, lo sanno anche i proverbiali sassi.

Roma, accordo per Raspadori

Il nome di Giacomo Raspadori è sempre più vicino all’entrare nella galassia giallorossa, ma il tecnico giallorosso non è esattamente l’ultimo degli arrivati e prende tempo: “Dovete chiedere in Spagna”, dice riferendosi all’attaccante in forza all’Atletico Madrid. “E poi non è che se arriva un giocatore allora cambia tutto, questa è una visione distorta – ha aggiunto – la Roma è una squadra che ha una sua base ed è competitiva. L’obiettivo è diventare sempre più forte. Per questo non bisogna acquistare tanto per, ma chi arriva deve dare un valore aggiunto”.

Roma-Raspadori, cosa manca

Parole che un tecnico non può non pronunciare, ma che fanno da cornice ad un quadro tutto da decifrare: la Roma ha trovato un’intesa con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni di euro. I colchoneros hanno dato il via libera dopo aver ottenuto che il riscatto diventi obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League. A questo punto, l’unico tassello mancante per chiudere la trattativa è il consenso definitivo dell’attaccante. Ovvero, ciò che ancora manca.

La Lazio tenta il sorpasso

Il motivo non è dato saperlo, fatto che sta che in questa smagliatura si è inserita la Lazio, che è alla ricerca del sostituto di Castellanos, venduto al West Ham. Sarri, allenatore che in passato ha saputo valorizzare al massimo un attaccante atipico come Dries Mertens, potrebbe svolgere lo stesso lavoro su Raspadori, che è alla ricerca di continuità e centralità in un progetto tecnico che possa aiutarlo anche a riconquistare la Nazionale.

Lazio, c’è anche Oyarzabal

Restando in casa Lazio, dunque sempre a Roma, un altro nome venuto fuori nelle ultime ore per l’attacco è quello di Mikel Oyarzabal della Real Sociedad. L’attaccante spagnolo ha un prezzo di circa 30 milioni, ed è difficile che il club basco lo lasci partire a gennaio, ma sarebbe il preferito di Maurizio Sarri. C’è anche una pista che porta a Joaquin Panichelli, attaccante dello Strasburgo da 9 goal in 16 partite quest’anno in Ligue1.