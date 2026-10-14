Roma-Real Madrid, Cassano: "A tecnici invertiti il Real di Gasperini batte Mourinho 10-0"

FantAntonio si confessa ad As, ricorda la vita balorda che ha fatto quando giocava per le merengues con qualche rimpianto per cosa sarebbe potuto succedere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In Spagna parlano di lui come un genio sprecato, ribelle, indisciplinato e controverso, che si è preso poca cura di sé e ancor meno si è curato di se stesso. E se vogliamo anche in Italia si pensa questo di Antonio Cassano. Il barese è stato intervistato da As come doppio ex della sfida di Champions di stasera tra Roma e Real Madrid e come sempre ha parlato senza peli sulla lingua.

L’esordio negativo al Real

Sulla sua carriera niente di nuovo (“Avevo molto talento e poca forza di volontà, lo sanno tutti. Non avevo la forza di volontà per mangiare di meno e lavorare di più, ma ero felice a modo mio”), sul passato al Real ammette le sue colpe: “È vero. Non so cosa mi passasse per la testa 20 anni fa. Ero uno sciocco. Indossavo una giacca orribile ed ero vestito in modo inadeguato per l’occasione. Ero fatto così. A volte facevo delle sciocchezze, e a Madrid ancora di più. Ho sprecato la sua grande opportunità di sfondare in una squadra come il Real Madrid… Avrei dovuto finire in prigione (ride). Perché il mio comportamento era pessimo. Mi piaceva mangiare e uscire, non allenarmi. Ero in sovrappeso di dieci chili. Era tutta colpa mia. Mi mancava la maturità. Il Cassano di allora, con la maturità che ha adesso, avrebbe giocato dieci anni in quella squadra perché aveva il talento”

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Il vero Ronaldo non è Cristiano

Dopo un passaggio su Totti (“Era uno dei miei più grandi idoli. Quando ho avuto l’opportunità di firmare per la Roma o la Juventus, ho deciso di andare nella capitale perché era lì che aveva giocato Francesco. Poi ho avuto la fortuna di condividere la squadra con Ronaldo Nazario. Come centravanti, non ho mai visto nessuno come lui. Era assolutamente favoloso e un giocatore in grado di cambiare le sorti di una partita. Se avesse avuto una carriera senza infortuni, avrebbe raggiunto vette inimmaginabili. Quello era il vero Ronaldo, non Cristiano, che è solo la metà di ciò che Ronaldo, il Fenomeno, era”) Cassano presenta la partita di stasera all’Olimpico.

Gasp meglio di Mou

“Roma e Real Madrid sono due squadre molto diverse – dice Cassano che poi punta il dito come sempre contro Mourinho – Innanzitutto, la Roma ha un allenatore fantastico, mentre il Real Madrid no, perché a Mourinho non piace giocare a calcio; gli piace solo parlare. È incredibile che il Real Madrid, la squadra più forte della storia, abbia ingaggiato Mourinho. Non capisco come Florentino Pérez abbia potuto sceglierlo. Mi fa impazzire. Se ci scambiassimo gli allenatori e Gasperini fosse alla guida del Real Madrid, vincerebbero 10-0. Mourinho ha vinto molti più titoli, è vero. Gasperini ha vinto solo un’Europa League, ma i titoli non mi interessano; quello che conta è ciò che vedo in campo. Mourinho non è più in grado di allenare. È stato molto fortunato perché nessuna delle sue squadre ha giocato bene. La sua filosofia calcistica è diventata obsoleta dieci anni fa.

La sua carriera non ha lasciato alcuna eredità, solo litigi con tutti. Gli piace parlare di altro, ma non di calcio. Uno dei suoi più grandi meriti è avere Jorge Mendes come agente, che gli trova sempre buoni club. Penso che sarà una partita difficile, ma il Real Madrid ha l’80% di possibilità di vincere, anche se Gasperini è molto bravo e Mourinho non lo è. Non dovrebbero starsene chiusi in difesa ad aspettare che Mbappé, Bellingham o Vinicius segnino e vincano le partite. Dovrebbero imparare dal Barcellona e da Flick, che ha creato una grande squadra con una forte personalità in cui tutti attaccano. Il Real Madrid fa le cose in modo opposto”.

Vinicius non è nella sua forma migliore: “Vinicius è semplicemente un buon giocatore. Credo che Rodrygo sia molto meglio. Non capisco perché Vinicius riceva molta più attenzione del suo compagno di squadra. Se Vinicius non è in forma, non ha alternative e non è un grande finalizzatore. Segna gol, ma non è una superstar. Credo che Rodrygo, se in forma, dovrebbe partire titolare al suo posto. Mi piace molto di più e non vedo l’ora del suo ritorno”.