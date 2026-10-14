Roma-Real Madrid, formazioni ufficiali: De Roon, Molina e Soulé le scelte di Gasperini

Nessuna rivoluzione e turnover limitato per i giallorossi contro l’ex Mourinho, che rispolvera Dumfries e si affida al suo super-quartetto offensivo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

C’è il Real Madrid all’Olimpico, ma Gian Piero Gasperini non ha alcuna intenzione di cambiare la sua Roma per opporsi agli assi di José Mourinho: nelle formazioni ufficiali le uniche novità rispetto alla squadra-tipo riguardano gli infortunati, con Gollini e De Roon chiamati a non far rimpiangere Svilar e Cristante.

Roma-Real Madrid: formazioni ufficiali

Nessun esperimento o turnover, contro il Real Madrid scenderà in campo la Roma migliore che Gasperini possa schierare in questo momento. Gli unici titolari assenti dalle formazioni ufficiali della gara dell’Olimpico sono i giocatori infortunati, Svilar e Cristante: tra i pali conferma obbligatoria per Gollini, dunque, mentre in mezzo al campo, nel 3-4-2-1 del tecnico di Grugliasco, toccherà a De Roon giocare accanto all’inamovibile Manu Kone.

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I dubbi di Gasperini

I soli dubbi di Gasperini riguardano quelle posizioni per cui, almeno fino ad ora, il tecnico della Roma non ha ancora trovato un titolare fisso, ovvero il difensore centrale della linea a tre e l’esterno di fascia destra: N’Dicka e Molina sono comunque favoriti rispetto a Balerdi e Lulli. Per il resto, contro il Real Madrid si vedrà la solita Roma: Mancini ed Hermoso gli altri due difensori, con Wesley che occuperà la corsia mancina. Detto di Kone e De Roon a centrocampo, sulla trequarti, alle spalle di Malen, agiranno Dybala e Soulé, di nuovo titolare dopo la partita di Como, in cui Gasp preferì Pellegrini dal 1’.

Le scelte di Mourinho

Rispetto al collega giallorosso, invece, José Mourinho sembra intenzionato a modificare maggiormente la formazione del Real Madrid, almeno rispetto all’ultima uscita nella Liga contro il Villarreal di sabato scorso. Davanti a Courtois, nel 4-2-3-1 scelto dallo Special One, potrebbero cambiare 3 dei 4 difensori: Konaté l’unico certo della conferma, al suo fianco potrebbe rivedersi Huijsen (ex della partita) al posto di Rüdiger, con Dumfries a destra al posto di Alexander-Arnold e Cucurella di nuovo titolare a sinistra per Carreras. Mourinho non rinuncerà al duo Valverde–Tchouameni a centrocampo, così come è confermatissimo il quartetto dalla trequarti in su composto da Güler, Bellingham, Vinicius e Mbappé.

Le formazioni ufficiali di Roma-Real Madrid

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, M. Kone, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho