Roma-Real Madrid, formazioni ufficiali: De Roon, Molina e Soulé le scelte di Gasperini

C’è il Real Madrid all’Olimpico, ma Gian Piero Gasperini non ha alcuna intenzione di cambiare la sua Roma per opporsi agli assi di José Mourinho: nelle formazioni ufficiali le uniche novità rispetto alla squadra-tipo riguardano gli infortunati, con Gollini e De Roon chiamati a non far rimpiangere Svilar e Cristante.
- Roma-Real Madrid: formazioni ufficiali
- I dubbi di Gasperini
- Le scelte di Mourinho
- Le formazioni ufficiali di Roma-Real Madrid
Roma-Real Madrid: formazioni ufficiali
Nessun esperimento o turnover, contro il Real Madrid scenderà in campo la Roma migliore che Gasperini possa schierare in questo momento. Gli unici titolari assenti dalle formazioni ufficiali della gara dell’Olimpico sono i giocatori infortunati, Svilar e Cristante: tra i pali conferma obbligatoria per Gollini, dunque, mentre in mezzo al campo, nel 3-4-2-1 del tecnico di Grugliasco, toccherà a De Roon giocare accanto all’inamovibile Manu Kone.
I dubbi di Gasperini
I soli dubbi di Gasperini riguardano quelle posizioni per cui, almeno fino ad ora, il tecnico della Roma non ha ancora trovato un titolare fisso, ovvero il difensore centrale della linea a tre e l’esterno di fascia destra: N’Dicka e Molina sono comunque favoriti rispetto a Balerdi e Lulli. Per il resto, contro il Real Madrid si vedrà la solita Roma: Mancini ed Hermoso gli altri due difensori, con Wesley che occuperà la corsia mancina. Detto di Kone e De Roon a centrocampo, sulla trequarti, alle spalle di Malen, agiranno Dybala e Soulé, di nuovo titolare dopo la partita di Como, in cui Gasp preferì Pellegrini dal 1’.
Le scelte di Mourinho
Rispetto al collega giallorosso, invece, José Mourinho sembra intenzionato a modificare maggiormente la formazione del Real Madrid, almeno rispetto all’ultima uscita nella Liga contro il Villarreal di sabato scorso. Davanti a Courtois, nel 4-2-3-1 scelto dallo Special One, potrebbero cambiare 3 dei 4 difensori: Konaté l’unico certo della conferma, al suo fianco potrebbe rivedersi Huijsen (ex della partita) al posto di Rüdiger, con Dumfries a destra al posto di Alexander-Arnold e Cucurella di nuovo titolare a sinistra per Carreras. Mourinho non rinuncerà al duo Valverde–Tchouameni a centrocampo, così come è confermatissimo il quartetto dalla trequarti in su composto da Güler, Bellingham, Vinicius e Mbappé.
Le formazioni ufficiali di Roma-Real Madrid
Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, M. Kone, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho