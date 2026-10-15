Roma-Real Madrid, moviola: il Var illude e poi castiga Gasperini, il gesto imperdonabile di Vinicius

La prova dell’arbitro Letexier all’Olimpico in Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito 4 giocatori

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Ha avuto spesso bisogno dell’apporto decisivo del Var l’arbitro francese Letexier, apparso non in grandissima forma per un big-match. Un gol annullato e 4 ammoniti, vediamo cosa è successo all’Olimpico.

Real-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido al 20′ il gol di De Roon, così come al 25′ il pari di Mbappè. Al 36′ Cucurella graziato da Letexier per una trattenuta evidente su Soulé. Al 51′ Vinicius Junior perde un pallone velenosissimo in mezzo al campo, con una leggerezza di tacco imperdonabile, De Roon recupera e lancia Rodrigo Mora, palla a Malen che segna.

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Il Var entra in azione

Al 56′ Malen scatta sul filo del fuorigioco, viene servito da Soulé e tutto solo davanti a Courtois trafigge il portiere belga. In un primo momento viene fischiato il fuorigioco, poi il VAR convalida. L’olandese è tenuto in gioco da Valverd. Al 59′ ammonito Mancini per una trattenuta su Mbappé. La Roma perde per infortunio prima Konè e poi Dybala nel primo tempo. Al 65′ Endrick salta secco l’avversario, entra in area e poi sull’uscita di Gollini cade a terra. Non c’è rigore per il direttore di gara. Al 68′ segna Mbappé, scartando anche Gollini, ma il gioco era fermo per posizione di offside. Il francese era avanti col corpo rispetto a de Roon. Al 70′ giallo a Wesley per fallo ai danni di Arda Guler.

Thrilling finale

All’83’ su azione d’angolo, Endrick svetta di testa. Gollini respinge ma non benissimo e Carlos Espi segna. La rete viene inizialmente annullata per presunto fuorigioco, ma poi il VAR convalida la rete: la posizione è regolare. Finale folle: all’85’ pareggia Endrick, ancora su azione d’angolo. All’88’ giallo a Pellegrini per un fallo duro ai danni di Bernardo Silva. Al 90′ Arda Guler batte un altro calcio d’angolo e Rudiger anticipa due avversari segnando il gol del 4-3 per il Real. Al 95′ ammonito Carreras per un fallo ai danni di Lorenzo Pellegrini e dopo il recupero finisce 3-4.

Chi è l’arbitro Letexier

Francois Letexier con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 67 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni.

I precedenti con le due squadre

Letexier è stato l’arbitro di Benfica – Real Madrid dello scorso febbraio in Champions quando Mourinho, all’epoca sulla panchina dei portoghesi, venne espulso per proteste nel finale della partita, lanciando poi negli spogliatoi un’accusa pesantissima: “Ha diretto la gara con un foglietto in tasca con scritti i nomi dei diffidati (Carreras, Tchouaméni, Huijsen) con l’ordine di non ammonirli per non fargli saltare il ritorno. Non ha voluto sanzionare le loro simulazioni e i loro falli ripetuti perché voleva arbitrare anche la prossima partita. Sono stato espulso solo per aver detto l’ovvio”.

In quell’occasione, Mourinho mandò anche una frecciata diretta citando la finale di Europa League del 2023 persa a Budapest con la Roma: “Ora vediamo se Anthony Taylor non si fa vedere al ritorno”. Quattro invece gli incroci con i giallorossi che con Letexier hanno vinto una sola volta (Roma – Brighton 4-0, ottavi di finale 2024), ne hanno pareggiata una (Roma – Porto 1-1, 20 febbraio 2025, in un clima di forte tensione agonistica) e ne hanno perse due. La prima nel novembre 2023 ( Slavia Praga – Roma 2-0, in panchina per i giallorossi c’era proprio José Mourinho) e la seconda Roma – Bayer Leverkusen 0-2 (maggio 2024) quando Letexier fu aspramente criticato per la mancata espulsione di Robert Andrich nel primo tempo, autore di un brutto fallo che fu sanzionato soltanto con il cartellino

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Dechepy IV uomo e gli olandesi Higler al Var e van Boekel all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mancini, Wesley, Pellegrini, Carreras.