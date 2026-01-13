Roma, il record di Arena non basta a Gasperini: nuovo attacco al club. E Ranieri punge Raspadori

Il 16enne Antonio Arena ha colmato il vuoto al centro dell’attacco della Roma nella gara di Coppa Italia col Torino, segnando un gol da record, ma non è riuscito a evitare l’eliminazione dei giallorossi: toccherà al nuovo arrivo Robinio Vaz accontentare Gian Piero Gasperini dopo il no di Giacomo Raspadori, stuzzicato prima della gara da Claudio Ranieri. E così a fine gara il tecnico è tornato a lamentarsi del mercato di gennaio.
Roma, la favola e il record di Arena
Il nome di Antonio Arena era noto da tempo agli addetti ai lavori, ma in pochi si aspettavano che il classe 2009 nato a Sydney potesse impiegare appena un minuto per segnare il suo primo gol tra i professionisti: è accaduto oggi, nell’ottavo di finale di Coppa Italia tra la Roma e il Torino, vinto per 3-2 dai granata. Il 16enne (compirà 17 anni il 10 febbraio) è entrato al 80’ per Leon Bailey ed è andato in rete dopo 60’’ con una perfetta incornata, dopo un movimento da veterano per smarcarsi dalla marcatura di Maripan. Il suo è il gol “più giovane” della storia della Coppa Italia: battuto il record di Honest Anahor, andato in rete a 17 anni, 9 mesi e 10 giorni in Atalanta-Genoa 4-0 dello scorso 3 dicembre.
Le parole di Arena
“Ho vissuto un momento bellissimo. Quando sono entrato mi sentivo un po’ nervoso, poi è arrivato un bel cross di Wesley e ho fatto gol – ha poi raccontato a Sport Mediaset il giovane Arena – Gasperini? Ho fatto 4 partite in panchina e qualche allenamento ho imparato già qualche cosa da lui. È un grande allenatore, ha sempre fatto bene. Speriamo di giocare ancora”.
I problemi di Gasperini e il mercato
La prodezza di Arena, che dopo il 2-2 è andato nuovamente vicino al gol, non ha evitato la sconfitta della Roma – stesa poi da un gol di Ilkhan – e soprattutto ha finito con l’evidenziare ancora una volta i problemi offensivi della squadra di Gasperini, costretto oggi a buttare in campo un 16enne a causa dei problemi di organico della Roma. Nel post-gara il tecnico ha elogiato Arena, ma tra le righe è tornato a lamentarsi del mercato giallorosso. “Son contento per questo ragazzo che ha 16 anni – ha detto Gasp – è un ragazzo che ha una carica agonistica importante. Ha forza da vendere e non ha timore”.
La frecciata di Gasp alla società
Parlando di Arena, Gasperini ha poi accennato a Robinio Vaz, il 18enne prelevato dal Marsiglia e che verrà annunciato domani dalla Roma. Un colpo che, a giudicare dalle parole del Gasp, non ha soddisfatto l’allenatore. “Arena è un giovane, adesso ne è arrivato un altro giovanissimo, che cercheremo di valorizzare”, ha aggiunto l’allenatore, prima di piazzare la stoccata: “L’obiettivo è di valorizzare anche i ragazzi, basta che sia chiaro, e facciamo giocare anche i sedicenni e i Primavera. Dobbiamo capire se vogliamo essere competitivi da subito o portare avanti il discorso dei giovani”.
Ranieri punge Raspadori
Dal mercato, infatti, Gasperini si aspettava attaccanti di valore e con esperienza, come Joshua Zirzkee o Giacomo Raspadori, finito oggi all’Atalanta. Prima della gara col Torino, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri è tornato sul tentativo della Roma di arrivare all’attaccante italiano. “Cosa è successo con Raspadori? Noi abbiamo cercato diversi giocatori – ha detto Ranieri a Sport Mediaset – e quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata, perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo desistito e abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che lo avremmo preso in prestito e non a titolo definitivo, non lo so”.