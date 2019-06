La Roma ha respinto al mittente un'offerta di 28 milioni di euro per Cengiz Under.

L'esterno turco piace tantissimo in Inghilterra e l'Everton avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni che non avrebbe fatto però vacillare Pallotta. L'offerta dei Toffees, infatti, sarebbe ritenuta troppo bassa per il valore del giocatore.

Intanto, per la prossima settimana, sono attese importanti novità in merito al rinnovo di Zaniolo e al futuro di Manolas.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 16:16