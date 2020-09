Roma, Riccardi verso la Serie B

Alessio Riccardi, gioiello della Primavera della Roma, potrebbe accasarsi in Serie B, al Pescara. Il classe 2001, accostato nelle ultime settimane ad alcune operazioni di mercato con Juventus e Napoli, potrebbe andare invece a farsi le ossa nella squadra abruzzese, dove resterebbe in prestito per un anno, riporta calciomercato.com.

Nelle ultime ore sarebbe avvenuto un incontro tra il dirigente dei giallorossi De Sanctis e il Pescara per arrivare a un accordo.

OMNISPORT | 03-09-2020 12:32