Roma in ritiro, tutti a giocare a Fortnite? L'ironia su Twitter

La sconfitta dell’ultima giornata di campionato contro il Bologna, ha decretato una scelta drastica per la Roma: la squadra di Di Francesco è stata costretta ad un ritiro forzato prima della sfida contro il Frosinone. Ma, rimasti a Trigoria, i giocatori giallorossi hanno deciso di non isolarsi completamente dal resto del mondo. Anzi, al contrario, sembra si siano messi tutti a giocare a Fortnite…

Roma in ritiro per punizione, ma i giocatori si divertono con Fortnite

Insomma, per essere una ‘punizione’ inflitta alla squadra, sembra proprio che De Rossi e compagni non se la passino proprio malaccio, tanto è vero che pur pensando a preparare al meglio il match contro i ciociari, non si sono lasciati certo sfuggire l’occasione per rilassarsi a furia di colpi sparati nella celebre Battle Royale. Una notizia che, una volta venuta a conoscenza dei tifosi, ha scatenato l’ironia del web.

Tutti in ritiro. Si… con i smartphone o con la play a giocare a #Fortnite li so tt campioni. @OfficialASRoma — adesso basta (@elena_zuccarini) 23 settembre 2018

“Tutti in ritiro – scrive un romanista polemico su Twitter – Sì… con gli smartphone o con la Play a giocare a Fortnite. Lì sono tutti campioni”. E c’è addirittura chi si rivolge direttamente alla società di Pallotta: “Visto che avete deciso di punire tremendamente i giocatori mandandoli in ritiro, è possibile avere il loro nickname della Play Station? Così mio figlio gioca con loro a Fortnite”. Una ‘punizione’ alternativa, quest’ultima, con un’operazione di giustizia sommaria a violenza tutta virtuale….

@OfficialASRoma Visto che avete deciso di punire tremendamente i giocatori mandandoli in ritiro, è possibile avere il loro nickname della PS così mio figlio gioca con loro a #fortnite #BolognaRoma #ASRoma — JeanLouisRossini (@GiacomoCelata) 23 settembre 2018

HF4 | 26-09-2018 11:30