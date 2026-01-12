Roma, Robinio Vaz dalle bordate di De Zerbi a Gasperini: tifosi furibondi, nuove accuse ai Friedkin

Da Raspadori al diamante grezzo del Marsiglia che ha il contratto in scadenza nel 2028: De Zerbi lo ha lanciato in prima squadra, ma di recente lo ha anche bacchettato

La risposta di Massara alle stoccate di Gasperini è un diamante grezzo per il futuro più che per il presente. Altro che Raspadori: l’attaccante da regalare al tecnico di Grugliasco è Robinio Vaz, 18enne talento dell’Olympique Marsiglia, lanciato da De Zerbi, che non gli ha risparmiato stilettate. Intanto i tifosi della Roma sono sul piede di guerra: il bersaglio è sempre il solito, la proprietà americana.

Roma, Robinio Vaz per Gasperini: i dettagli

Premessa: Gasperini è un fenomeno con i giovani, e lo certifica il suo straordinario percorso all’Atalanta coronato dallo storico trionfo in Europa League. Ma Roma non è Bergamo e in una piazza tornata ad assaporare la dolce atmosfera della zona Champions forse sarebbe stato più utile un calciatore già pronto.

Massara ci ha provato eccome per Raspadori, ma l’attaccante scaricato dall’Atletico Madrid sembra propendere per un’avventura bis a Napoli. Ecco spiegata, dunque, la virata improvvisa e inaspettata sul 18enne Robinio Vaz, talento del Marsiglia col contratto in scadenza nel 2028. L’operazione è di quelle importanti: prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Mica bruscolini per quella che è a tutti gli effetti una scommessa.

Il rapporto con De Zerbi: dalle coccole alle bordate

De Zerbi non ha certo avute remore nel lanciarlo in prima squadra, finendo pure nel mirino delle critiche per averlo preferito a giocatori più esperti. Sono 14 i gettoni collezionati da Vaz in Ligue 1 per un totale di 4 gol e 2 assist, ma nelle ultime due uscite il gioiellino prelevato dal Sochaux per 200mila euro è rimasto in panchina. E non per ragioni legate al mancato rinnovo del contratto.

Lo ha chiarito di recente proprio il tecnico dell’OM, passato dalla carota al bastone: “Se Bakola (altra giovane promessa dell’Olympique, ndr) e Vaz non giocano, è perché non credo che siano abbastanza in forma per farlo. Non impedirò loro di scendere in campo se non rinnovano il contratto. Ma devono avere fame, altrimenti non giocano. Quando ho dato loro la possibilità, se l’erano meritata. Non possono pensare di avercela già fatta”. Una bordata che getta ombre sull’atteggiamento del classe 2007. Che rischia grosso con Gasp: l’allenatore giallorosso non guarda in faccia a nessuno, chiedere al Papu Gomez, Lookman e Ferguson per informazioni.

Tifosi sul piede di guerra: accuse ai Friedkin

Il colpo che sta per mettere a segno Massara non scalda parte della tifoseria. Piovono ancora accuse sui Friedkin, da cui il popolo romanista attendeva ben altro tipo di risposte. “Trenta milioni per un prospetto che fa panchina in Francia” sottolinea Giampiero su Facebook. Sulla stessa lunghezza d’onda Mirko: “Trenta milioni per un ragazzo che non ha ancora dimostrato niente è una follia”.

“I soliti piani C, D, E, F di una società ridicola” rincara Giorgio. “Ora serve gente pronta, speriamo si chiuda presto con Zirkzee” si augura Adry. Intanto Gasperini attende rinforzi: sarà Robinio Vaz il primo rinforzo di gennaio?