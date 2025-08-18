Roma beffata, salta Sancho a sorpresa ma c’è giallo con il Besiktas per l'asso del Manchester United

A sorpresa sfuma l’arrivo di Sancho. Bailey vicino, ma per Rowe serve una cessione. Gasperini aspetta rinforzi e la tensione a Trigoria sale

Jadon Sancho non indosserà la maglia della Roma. La beffa arriva dopo giorni di trattative, quando ormai sembrava a un passo la conclusione dell’affare. Con un colpo di scena l’attaccante inglese – che piaceva anche alla Juventus e all’Inter – ha scelto di seguire altre strade nonostante l’accordo raggiunto tra il club giallorosso e il Manchester United. Il nodo è stato l’alto ingaggio richiesto e le commissioni per l’entourage, cifre considerate eccessive dal club capitolino che ha preferito non rilanciare ulteriormente. In un primo momento sembrava che il giocatore si fosse invece accordato col Besiktas ma è giallo sulla chiusura del colpo.

Malumori a Trigoria

L’allenatore Gian Piero Gasperini, che aveva individuato l’inglese come rinforzo ideale, dovrà ora accontentarsi di soluzioni alternative. La società si muove su più fronti, ma il tempo stringe: mancano meno di due settimane alla chiusura del mercato e la tensione cresce all’interno di Trigoria.

Secondo l’esperto di mercato Sancho non solo non starebbe attualmente considerando la proposta della Roma ma non sarebbe in trattativa con il Besiktas, come era apparso in un primo momento. Il giocatore non starebbe prendendo in considerazione un trasferimento in Turchia prima di settembre. Sebbene il club turco sia ancora disposto ad adeguarsi alla richiesta dello United, non ci sono stati ulteriori contatti da quando hanno chiesto informazioni sui termini dell’accordo due settimane fa.

Bailey vicino, Rowe nel mirino

Non sembra a rischio la chiusura del cerchio con Leon Bailey, con l’Aston Villa ormai a un passo dall’intesa con i giallorossi. Per tentare un secondo colpo servirà però una cessione: il principale indiziato è Manu Koné, obiettivo anche dell’Inter. In caso di addio del centrocampista, la Roma potrebbe fiondarsi su Jonathan Rowe, esterno in rottura con l’Olympique Marsiglia.

La situazione Rowe

Il talento britannico ha avuto contrasti con Adrien Rabiot, al punto da richiedere l’intervento del tecnico Roberto De Zerbi. I rapporti con il club francese sembrano ormai compromessi e una cessione è sul tavolo. Tuttavia, la Roma deve prima liberare risorse economiche e intanto dalla Premier League sono già arrivate offerte concrete. Il rischio è che i tempi non giochino a favore dei giallorossi.

