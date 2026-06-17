Roma, sanzione Uefa da 6 milioni: gli effetti sul mercato, il fattore Koné e la svolta Greenwood

La Uefa promuove Inter e Milan e sanziona la Roma ma senza stravolgimenti: resta l'obbligo plusvalenze. Il caso Marsiglia può favorire l’assalto a Greenwood

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Se Inter e Milan sorridono perché sono fuori dal regime del settlement agreement, nel complesso non è andata malissimo neanche alla Roma. Dalla Uefa è sì arrivata una maxi sanzione da 6 milioni di euro, tuttavia era stata preventivata dalla famiglia Friedkin per via della grave situazione economica ereditata in passato. Ecco come e se la multa ricevuta per le due violazione commesse dai giallorossi possono incidere sul mercato. Intanto proprio dalla Uefa arriva un assist per l’obiettivo numero uno di Gasperini: Greenwood.

Roma, multa Uefa da 6 milioni: la motivazione

C’era attesa nella Capitale per le decisioni della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club della Uefa, chiamata a valutare la posizione della Roma e degli altri club impegnati nel rispetto degli accordi legati agli obiettivi economico-finanziari per la stagione 2025/26. Inter e Milan hanno superato l’esame a pieni voti, mentre la Roma ha ricevuto una sanzione complessiva di 6 milioni di euro. Nel dettaglio, 2 milioni riguardano il leggero superamento dell’obiettivo intermedio relativo all’esercizio finanziario chiuso nel 2025, mentre 4 milioni sono legati al mancato rispetto del rapporto tra costi della rosa e ricavi, con la soglia del 70% stabilita dalla Uefa superata nell’anno solare 2025.

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Come cambia il mercato dei giallorossi

In realtà, per la Roma non cambia nulla. Anzi, la famiglia Friedkin sta accompagnando il club verso l’uscita dal percorso di rientro. Resta però l’obbligo di cedere almeno un big entro il 30 giugno, perché servono poco più di 50 milioni di euro in plusvalenze per chiudere definitivamente il discorso del settlement agreement sottoscritto con la Uefa. La multa arrivata da Nyon, quindi, non modifica i piani della società giallorossa.

Mercato Roma: Koné, Svilar e la necessità di cedere

Quale sarà il big destinato a partire? È la domanda che si pongono i tifosi e che interessa da vicino anche Gasperini. Il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico è al lavoro per sciogliere il nodo. Tra i giocatori più richiesti c’è Svilar, protagonista di una stagione straordinaria, ma considerato incedibile anche di fronte a offerte importanti. Più delicata la situazione di Manu Koné, per il quale è arrivata una proposta da 50 milioni dall’Arsenal. Il centrocampista francese ha già un’intesa di massima con i Gunners, mentre la Roma sta prendendo tempo per valutare se i 50 milioni necessari ai fini del Fair Play Finanziario possano arrivare anche attraverso la cessione di Soulé al Borussia Dortmund per circa 30 milioni, oltre ad altre operazioni minori.

Il caso Marsiglia e l’effetto indiretto su Greenwood

A rischiare di più, fino al punto di una possibile esclusione dalle competizioni europee, è l’Olympique Marsiglia, ex squadra di De Zerbi. Come spiegato in una nota della UEFA, il club francese non ha raggiunto l’obiettivo finale previsto dall’accordo transattivo, non avendo rispettato la normativa sugli introiti calcistici nella stagione 2025/26. Per questo motivo, l’organo di controllo finanziario ha stabilito una serie di misure disciplinari. Tra queste: l’esclusione dalla prossima competizione Uefa per club a cui il Marsiglia si qualificherebbe nelle prossime tre stagioni, salvo il raggiungimento degli obiettivi economici nella stagione 2026/27; la restrizione nella registrazione di nuovi giocatori nella Lista A per le competizioni UEFA 2026/27; e una multa da 6 milioni di euro.

A queste sanzioni si aggiunge una penalità ulteriore di 4 milioni per la violazione della regola sul costo della rosa, avendo il club registrato un rapporto superiore al 70% tra costi e ricavi nell’anno solare 2025. Il Marsiglia è quindi chiamato a intervenire rapidamente sul mercato per evitare conseguenze ancora più pesanti. Una situazione che può avere riflessi anche su altri club europei: in questo scenario, la Roma osserva con attenzione e può partire al’assalto di Mason Greenwood, obiettivo in cima alla lista dei desideri di Gasperini.