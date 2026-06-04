Roma, le sanzioni Uefa incombono ma manca ancora il d.s.: servono più di 40 milioni di cessioni in pochi giorni    

I Friedkin al lavoro per sbloccare la situazione di D’Amico con l’Atalanta e affiancarlo a Gasperini: il dirigente avrà poco tempo per risolvere una questione spinosa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il tempo stringe e la Roma è ancora senza d.s.: Tony D’Amico, indicato da Gian Piero Gasperini come il direttore sportivo ideale, è ancora bloccato dall’Atalanta mentre il club ha bisogno che il dirigente si metta al lavoro il prima possibile. Per rispettare il settlement agreement con la Uefa servono più di 40 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno.

Roma, la scadenza fissata dall’Uefa

La Roma aspetta Tony D’Amico e, intanto, vede pericolosamente avvicinarsi la data di scadenza fissata dal settlement agreement con la Uefa. L’accordo con la federazione europea prevede infatti che il club giallorosso realizzi 60 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno, termine in cui verrà chiuso il bilancio della stagione. Ora, quasi una ventina di milioni potrebbero entrare a breve nelle casse del club, grazie al riscatto di Sangaré da parte dell’Elche (per 4,5 milioni) e a quello di Abdulhamid da parte del Lens (3,5), operazioni a cui si aggiungerà anche il passaggio di Baldanzi al Genoa per 10 milioni di euro. Mancano, però, altri 40 milioni di euro e più.

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Roma ancora senza d.s.: D’Amico bloccato dalla Dea

Il compito di trovare i soldi spetta al d.s., incarico al momento scoperto nella Roma dopo l’addio di Ricky Massara e le difficoltà di ingaggiare Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta indicato da Gian Piero Gasperini come l’uomo ideale per il progetto giallorosso. La Roma e il dirigente hanno già raggiunto un accordo, manca invece quello con Antonio Percassi, presidente della Dea, che pretende un indennizzo per liberare il proprio d.s. con un anno di anticipo rispetto al suo contratto, che scadrà a giugno 2027.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, anche se controvoglia – Dan Friedkin era contrario a pagare l’Atalanta – i proprietari americani sono intervenuti direttamente contattando Percassi per risolvere la situazione: le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per il futuro di D’Amico e della Roma.

Plusvalenze: la via più facile

Ma il nuovo d.s. dove potrebbe trovare i solodi necessari alla Roma per evitare le sanzioni Uefa? La via più facile, ovviamente, porta alla cessione di un big: Svilar e Manu Koné hanno una valutazione che supera i 40 milioni di euro e anche quella di N’Dicka vi si avvicina molto. Dire addio a uno dei pilastri della squadra potrebbe rappresentare la strada più veloce per rispettare l’accordo con la Uefa, ma al tempo stesso irriterebbe Gasperini, che ritiene i tre incedibili.

La missione di D’Amico

Se Gasp ha puntato su D’Amico è perché sa che il d.s. con cui ha lavorato a Bergamo è in grado di percorrere la via più tortuosa, quella che passa dalle molteplici cessioni di calciatori ritenuti in esubero o comunque non fondamentali per il progetto giallorosso: della lista fanno parte non solo Ziolkowski, Salah-Eddine, Kumbulla e Cherubini (gli ultimi tre sono al rientro da prestiti), ma anche giocatori che non hanno convinto a pieno Gasperini, come Soulé. Starà a D’Amico soddisfare le richieste del suo allenatore: per farlo, però, il dirigente deve prima diventare un tesserato della Roma.