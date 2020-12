Roma-Sassuolo 0-0: VAR e rossi, niente gol all'Olimpico

VAR e cartellini accendono Roma-Sassuolo, ma all’Olimpico finisce 0-0. Giallorossi in 10 per oltre un tempo a causa dell’espulsione di Pedro, gli emiliani non sfruttano la superiorità numerica e falliscono il blitz. Rosso anche a Fonseca.

Fonseca dà fiducia a Mirante tra i pali, schiera Kumbulla in difesa dopo il Covid, Villar in mediana e si affida alla classe dei tre gioielli offensivi Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Sassuolo senza Consigli e Caputo: dentro Pegolo, Djuricic ‘falso 9’ e Maxime Lopez alzato sulla trequarti con Obiang al fianco di Locatelli.

Le due squadre danno vita ad un primo tempo su buoni ritmi: Mkhitaryan e Locatelli hanno le chances per sbloccare il punteggio ma non centrano il bersaglio, mentre a rompere gli equilibri è il doppio giallo rimediato da Pedro che al 40′ lascia la Roma in 10.

In chiusura di tempo Mkhitaryan segna a porta vuota su ripartenza giallorossa, ma il VAR vede un fuorigioco e annulla il goal. Al duplice fischio di Maresca, Fonseca protesta energicamente con l’arbitro per l’espulsione di Pedro e rimedia anch’egli il rosso.

Il Sassuolo ha l’uomo in più, ma le occasioni più ghiotte sono di marca capitolina: Raspadori salva sulla linea un tentativo di Dzeko, Spinazzola per poco non provoca l’autorete di Ferrari che colpisce il palo della propria porta.

Negli ultimi 15′ gli emiliani trovano il vantaggio con un destro a giro di Haraslin, ma anche stavolta Maresca dice ‘no’ annullando per offside di partenza del giovane attaccante gettato nella mischia da De Zerbi. Nel finale la Roma perde Pellegrini per infortunio dopo un intervento duro di Obiang, al 94′ Bourabia spedisce fuori di un soffio l’inzuccata da 3 punti. All’Olimpico è 0-0.

IL TABELLINO

ROMA-SASSUOLO 0-0

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla (89′ Juan Jesus); Karsdorp, Lo. Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (86′ B. Mayoral). All. Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1) Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio (83′ Kyriakopoulos); Obiang (85′ Bourabia), Locatelli; Berardi, Maxime Lopez (46′ Raspadori), Boga (73′ Haraslin); Djuricic (73′ Traorè). All. De Zerbi.

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Maxime Lopez (S), Villar (R), Mirante (R), Raspadori (S), Obiang (S), Karsdorp (R)

Espulsi: Pedro (R), Fonseca (R)

OMNISPORT | 06-12-2020 17:06