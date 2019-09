Roma-Sassuolo 2019-20, le probabili formazioni

Terza partita di fila all'Olimpico per la Roma di Fonseca che cerca il bottino pieno dopo i pareggi con il Genoa e con la Lazio nel derby. Sassuolo di De Zerbi da prendere però con le pinze: il tecnico neroverde, tra l'altro, in estate non è stato così lontano dalla panchina giallorossa. Si comincia alle 18 di domenica.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Smalling, Cetin, Santon, Spinazzola, Diawara, Pastore, Antonucci, Kluivert, Kalinic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Peluso; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Russo, Romagna, Toljan, Kyriakopoulos, Tripaldelli, Magnanelli, Mazzitelli, Locatelli, Djuricic, Raspadori.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 14:21