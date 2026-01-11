Roma-Sassuolo, moviola: Gasperini, furia sull’arbitro: “Che c..fate?” Il retroscena sul rigore

La prova dell’arbitro genovese Marcenaro all’Olimpico nell’anticipo della 20sima giornata di A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

Matteo Marcenaro, la scelta di Rocchi per Roma-Sassuolo, è al suo quinto anno come arbitro di Serie A e nella scorsa stagione è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A Atalanta-Fiorentina, ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti tra Roma e Sassuolo

Erano 23 i precedenti in Serie A tra Roma e Sassuolo, 12 successi giallorossi, 9 pareggi e 2 vittorie del Sassuolo. All’Olimpico, negli 11 precedenti il bilancio era di 5 vittorie interne, 5 pareggi e un solo successo esterno

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Monaco con Marchetti IV uomo, Maggioni al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito Pisilli, Hermoso, Muric, Matic.

Roma-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 22′, è per Pisilli che ferma fallosamente Laurentiè. Al 23′ ammonito anche Hermoso per fallo su Fadera. Si scaldano gli animi, Gasperini va su tutte le furie. “Ma che c*** fate?” urla il tecnico che prende il giallo. Al 52′ graziato Matic dopo un intervento duro su Dybala.

Al 59′ Hermoso spizza per Soulè che viene abbattuto da Muric in uscita, per l’arbitro è rigore e giallo. Il Var lo richiama all’on field review Marcenaro revoca il penalty per fuorigioco ma conferma l’ammonizione “per imprudenza”. Regolare al 77’ il gol di Konè così come il raddoppio di Soulè al 79′. All’86’ ammonito Matic per fallo su Dybala. Al 94′ c’è il tris di El Shaarawy ma Marcenaro annulla per fuorigioco di Rensch. Dopo 5′ di recupero Roma-Sassuolo finisce 2-0.

La sentenza di Marelli

Sui casi dubbi della gara il parere del talent di Dazn Luca Marelli che sul rigore concesso e poi revocato fornisce due versioni. La prima: “Corretta a decisione di concedere il rigore; Soulè ha anticipato il portiere ma non sono d’accordo con l’ammonizione perchè Soulè non era in possesso del pallone e non si trattava di fallo da ultimo uomo”. Dopo l’intervento del Var che contraddice entrambe e sentenze si corregge e dice: “In effetti il giallo ci può stare perchè si tratta di imprudenza e sul fuorigioco la gamba di Soulè era oltre l’ultimo uomo”.

Poi aggiunge: “Sul gol dell’1-0 della Roma proteste dei giocatori del Sassuolo che chiedevano un’infrazione di Konè e Cheddira ma dalle immagini si evince che non c’è niente. Gol regolare”.