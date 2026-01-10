Roma-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma-Sassuolo di Serie A 2025-26, 20a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Roma–Sassuolo è la sfida della 20a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma sabato 10 gennaio 2026 alle 18:00. I giallorossi sono 5° con 36 punti (12 vittorie, 0 pareggi, 7 sconfitte; 22 gol fatti, 12 subiti) e cercano continuità in chiave Europa; i neroverdi sono 11° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 23 reti segnate, 25 incassate) e puntano l’aggancio alla parte sinistra della classifica. Gara dal peso specifico alto: qualità Roma, ma Sassuolo pericoloso in trasferta.

Probabili formazioni

Si va verso un 3-4-1-2 per Roma: tra i pali potrebbe esserci Svilar, con retroguardia a tre in cui Mancini, Ziółkowski e Hermoso dovrebbero comporre il pacchetto difensivo. Sulle fasce, opzione Çelik a destra e El Shaarawy a sinistra, mentre in mezzo Pisilli e Koné garantirebbero corsa e copertura. Sulla trequarti, Dybala dovrebbe agire alle spalle di Soulé e Ferguson. Pesa la squalifica di Cristante, con Pellegrini e Dovbyk ai box e Bailey in dubbio: rotazioni da gestire. Il Sassuolo si orienterebbe sul 4-3-3: linea a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; in mediana Iannoni, Matić, Koné; davanti, tridente con Fadera, Pinamonti, Laurienté. Assenze di peso come Berardi e il forfait di Boloca; Thorstvedt non al meglio e Romagna resta in dubbio.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ziółkowski, Hermoso; Çelik, Pisilli, Koné, El Shaarawy; Dybala; Soulé, Ferguson.

Sassuolo (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Iannoni, Matić, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

Gli indisponibili

Capitolo defezioni: in casa Roma pesa la squalifica di Cristante, mentre gli stop muscolari di Pellegrini e Dovbyk riducono le alternative tra mediana e attacco; Bailey resta in dubbio e la gestione dei minuti di qualità passerà dai cambi. Nel Sassuolo, l’assenza di Berardi toglie inventiva al tridente; fuori anche Boloca e Pieragnolo, con Thorstvedt non al meglio. Situazioni da monitorare per Romagna e Candé, che potrebbero tornare a breve.

Roma : Gollini (infortunio alla coscia), Pellegrini (problema al bicipite femorale), Dovbyk (infortunio alla coscia), Bailey (problema al bicipite femorale, in dubbio), Baldanzi (infortunio alla coscia), Wesley (influenza), Cristante (squalifica per somma di ammonizioni).

: (infortunio alla coscia), (problema al bicipite femorale), (infortunio alla coscia), (problema al bicipite femorale, in dubbio), (infortunio alla coscia), (influenza), (squalifica per somma di ammonizioni). Sassuolo: Berardi (infortunio alla coscia), Romagna (infortunio al polpaccio, in dubbio), Candé (problema fisico, da valutare), Boloca (infortunio al ginocchio), Thorstvedt (infortunio alla spalla), Pieragnolo (lesione al legamento crociato anteriore), Volpato (infortunio muscolare).

Le ultime partite giocate

Roma in alternanza ma efficace: nelle ultime cinque ha raccolto tre successi, cadendo solo sui campi di Juventus e Atalanta. Il Sassuolo ha pareggiato molto ma fatica a vincere: tre pari e due sconfitte nel recente filotto. Momento che racconta di un equilibrio da una parte e di una solidità difensiva superiore dall’altra.

Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha totalizzato 9 punti; il Sassuolo ne ha raccolti 3. Dettaglio:

Roma

Roma-Como 1-0; Juventus-Roma 2-1; Roma-Genoa 3-1; Atalanta-Roma 1-0; Lecce-Roma 0-2

Sassuolo

Milan-Sassuolo 2-2; Sassuolo-Torino 0-1; Bologna-Sassuolo 1-1; Sassuolo-Parma 1-1; Sassuolo-Juventus 0-3

L’arbitro di Roma-Sassuolo

Dirige Matteo Marcenaro, assistenti Mondin – Monaco; IV Marchetti; VAR Maggioni; AVAR Di Bello. In questa Serie A 2025-26 Marcenaro ha diretto 6 gare: 26 gialli, 1 rosso, 0 rigori concessi, media 4.5 cartellini a partita e circa 5.8 falli per cartellino. Profilo che privilegia il dialogo ma non esita a estrarre sanzioni nei momenti chiave.

Informazioni interessanti

La tradizione pende verso la Roma: i giallorossi hanno vinto spesso contro il Sassuolo e all’Olimpico hanno perso una sola volta nella storia del confronto. Occhi su Dybala, autentico incubo dei neroverdi, e su Pinamonti, che contro la Roma ha spesso timbrato. Il momento racconta una Roma forte in casa e un Sassuolo che fuori ha raccolto con continuità, pur alternando pari e qualche scivolone. In attacco i giallorossi potrebbero affidarsi alla verve di Soule e alla fisicità di Ferguson, mentre gli emiliani puntano sugli strappi di Lauriente e sulle giocate tra le linee. La chiave può stare nei duelli sulle corsie e nel pressing: con baricentri diversi, chi vincerà la seconda palla potrà indirizzare ritmo e inerzia del match.

Il Sassuolo ha battuto la Roma solo 2 volte in 23 incroci di Serie A; bilancio favorevole ai giallorossi con 12 vittorie e 9 pareggi.

ha battuto la solo 2 volte in 23 incroci di Serie A; bilancio favorevole ai giallorossi con 12 vittorie e 9 pareggi. La Roma ha vinto le ultime tre sfide contro i neroverdi in campionato, le due più recenti senza incassare gol: caccia al poker di successi di fila.

ha vinto le ultime tre sfide contro i neroverdi in campionato, le due più recenti senza incassare gol: caccia al poker di successi di fila. All’Olimpico la Roma è rimasta imbattuta in 10 delle 11 gare contro il Sassuolo ; unico blitz emiliano il 4-3 del 12 marzo 2023.

è rimasta imbattuta in 10 delle 11 gare contro il ; unico blitz emiliano il 4-3 del 12 marzo 2023. La Roma alterna sconfitte e vittorie da sei turni: dopo il 2-0 a Lecce, insegue il primo bis da novembre.

alterna sconfitte e vittorie da sei turni: dopo il 2-0 a Lecce, insegue il primo bis da novembre. Contro le neopromosse la Roma vola: 13 successi nelle ultime 14 gare (unico ko con il Como a dicembre 2024).

vola: 13 successi nelle ultime 14 gare (unico ko con il a dicembre 2024). I giallorossi hanno vinto cinque delle ultime sei gare interne complessive: l’Olimpico è tornato fortino.

Il Sassuolo è imbattuto in sei delle ultime sette trasferte (3V, 3N), con due pari consecutivi nelle più recenti.

è imbattuto in sei delle ultime sette trasferte (3V, 3N), con due pari consecutivi nelle più recenti. Ferguson è entrato in tre gol nelle ultime tre di campionato: può timbrare ancora in serie.

è entrato in tre gol nelle ultime tre di campionato: può timbrare ancora in serie. Dybala è un fattore: 9 reti in 18 match contro il Sassuolo , coinvolto in un gol in ciascuna delle ultime sei sfide.

è un fattore: 9 reti in 18 match contro il , coinvolto in un gol in ciascuna delle ultime sei sfide. Pinamonti vede giallorosso: 5 reti in A contro la Roma, l’ultima proprio all’Olimpico nel 2023.

Le statistiche stagionali di Roma e Sassuolo

Nella stagione in corso la Roma segna 22 gol e ne subisce 12, con 8 clean sheet e un possesso medio del 57.2%: numeri da squadra solida, aggressiva (PPDA 9.6) e produttiva (183 tiri, 91 nello specchio). Il Sassuolo ha all’attivo 23 gol e 25 subiti, 4 clean sheet e possesso al 45.7% (PPDA 15.2): costruzione più diretta e maggiore esposizione difensiva, ma capacità di colpire in transizione.

Focus giocatori: per la Roma il top marcatore è Soule (5 gol), con Dovbyk a quota 3; miglior assistman ancora Soule (3). Più ammoniti: Hermoso, Mancini e Cristante (5); un rosso per Celik. Tra i pali Svilar vanta 8 clean sheet. Nel Sassuolo guida il gol la coppia Pinamonti–Berardi (4), quindi Lauriente e Koné (3); re degli assist Volpato (4). Più ammonito Thorstvedt (5); un rosso per Koné. Muric ha firmato 4 clean sheet.

Roma Sassuolo Partite giocate 19 19 Vittorie 12 6 Pareggi 0 5 Sconfitte 7 8 Gol fatti 22 23 Gol subiti 12 25 Possesso palla % 57.2 45.7 Tiri totali 183 151 Tiri in porta 91 70 Clean sheet 8 4 PPDA 9.6 15.2 Cartellini gialli 37 41 Cartellini rossi 1 1

FAQ Quando si gioca Roma-Sassuolo? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Roma-Sassuolo? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Sassuolo? Matteo Marcenaro; assistenti Mondin–Monaco, IV Marchetti, VAR Maggioni, AVAR Di Bello.