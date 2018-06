Roma scatenata: in arrivo il secondo colpo in poche ore

La Roma fa sul serio. Dopo aver preso Bryan Cristante, in arrivo dall'Atalanta, i giallorossi stanno per piazzare un altro colpo di mercato: è in arrivo nella Città Eterna Justin Kluivert, figlio dell'ex attaccante del Milan Patrick e ala sinistra dell'Ajax.

Il giocatore olandese, 19 anni e già una presenza nella nazionale olandese, ha lasciato Ibiza, dove era in vacanza con amici, per tornare ad Amsterdam. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Lì Kluivert aspetterà le indicazioni del suo agente, Mino Raiola, prima di prendere l'aereo per sbarcare a Roma per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con il club giallorosso.

E' finito con una fumata bianca l'incontro di mercoledì tra Raiola e il direttore sportivo dei capitolini Monchi: il ragazzo è sempre più convinto ed entusiasta della destinazione, tanto da diventare follower di diversi calciatori della Roma sui social. Monchi ha deciso di accelerare l'affare e di chiudere subito. Le cifre: si parla di una somma vicina ai 20 milioni di euro, tra eventuali bonus e percentuali su future rivendite e diritti d’immagine.

Ad Olé il padre, Patrick, si è espresso così sul suo futuro: "Non è ancora il momento di andare al Barcellona. È al suo secondo anno in Olanda e trasferirsi in un club come quello blaugrana non lo aiuterebbe. Ora deve andare con calma, si deve muovere passo dopo passo. Io lo sosterrò in ogni decisione che Justin prenderà. Lui è più veloce di me, può dribblare anche due o tre giocatori e continuerà a migliorare. Quando una squadra siederà per negoziare sul serio, dovranno spiegare il progetto, cosa vogliono da lui, e poi sarà mio figlio a decidere se accettare la proposta".

L'arrivo di Kluivert portrebbe spingere El Shaarawy verso l'addio: sul Faraone ci sarebbe la Fiorentina.

Intanto Cristante ha sostenuto giovedì le visite mediche ed è pronto per la firma: "Arrivare qui era un mio obiettivo e sono contento di averlo raggiunto. Sono pronto e non vedo l’ora di giocare la Champions con questa maglia. Di Francesco? Non ho ancora parlato con lui, da domani faremo tutto". Arriva dall'Atalanta con la formula del prestito di 5 milioni di euro più 25 di riscatto obbligatorio.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 13:45