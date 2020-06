Roma, schiarita sul futuro di Schick

ulian Nagelsmann, in un'intervista alla Bild, e tra questi c'e' anche Patrick Schick, attaccante di proprieta' della Roma che sta disputando una buona stagione in Bundesliga.

Dopo le due deludenti stagioni alla Roma Patrik Schick ha ripreso confidenza con il gol nel prestito al Lipsia. L'avventura in Germania dell'attaccante ceco sembra però destinata a concludersi, come anticipato dall'allenatore Julian Nagelsmann, che in un'intervista rilasciata alla 'Bild' ha parlato di "riscatti difficili" per i giocatori che il Lipsia ha in prestito a causa della crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus.

"Dobbiamo pensare a entrare tra le prime 4 per andare in Champions – ha dichiarato il tecnico – Penso che possiamo farcela, ma anche se dovessimo raggiungere l'obiettivo dovremo stare attenti ai bilanci, abbiamo un piano rigoroso e un budget da rispettare e se non vendiamo giocatori, diventa improbabile fare acquisti".

l club tedesco ha già versato 3,5 milioni per il prestito di Schick e dovrebbe investirne altri 29 per l'acquisto a titolo definitivo: possibile che le due società cerchino un accordo per far restare il giocatore in Bundesliga.

