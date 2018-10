Roma: Schick non se ne va a gennaio

Schick continua a non convincere in maglia giallorossa. L'ex bomber della Sampdoria fatica a trovare spazio e una continuità di rendimento. Da qui le tante voci di un suo possibile prestito a gennaio in qualche club dove poter giocare con più regolarità.

Paska, agente di Schick, ha voluto fare chiarezza sul futuro del suo assistito: "Non andrà via in inverno, sono soltanto delle voci senza fondamento", le sue parole al portale Isport. Ad oggi, in 32 presenze con la Roma, ha segnato solo tre reti.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 08:05