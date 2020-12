Roma sconfitta ma sui social i tifosi indicano la via

Una gara che serviva a poco in termini di risultato. La Roma già qualificata si arrende sul campo dei CSKA Sofia ma sui social le recriminazioni per il punteggio sono pochissimi. I fan giallorossi si concentrano su altri aspetti, in particolare le prestazioni dei giovani lanciati da Fonseca che permettono alla Roma di sperare in futuri campioni per il futuro.

Volti nuovi e speranze

In casa giallorossa il risultato è davvero la cosa meno importante nella serata di Europa League. Fonseca dà spazio alle seconde linee ma soprattutto ai più giovani con la speranza e forse l’opportunità di lanciare in prima squadra qualche giocatore in grado di aiutare nel corso del percorso.

Dal primo minuto c’è Milanese alla sua prima da titolare, e insieme a lui debutto anche per Boer e Bamba. E nel corso del match, più che sul risultato, le attenzioni sono concentrate proprio sui tre giovani talenti. E Milanese decide di fare le cose in grande segnando anche il suo primo gol: “La mano sulla testa e la faccia sorpresa. Il primo gol da “grande” di Tommaso Milanese” e c’è anche ci arriva a considerarlo come il prossimo Zaniolo.

Le storie

Ma fanno scalpore anche le storie di Boer e Bomba. Il portiere, a 18 anni e 212 giorni, diventa il secondo portiere esordiente più giovane a scendere in campo in gare ufficiali con la Roma. Il giovanissimo estremo difensore si è avvicinato al record di un grande giocatore come Angelo Peruzzi che esordi con la maglia della Roma quando aveva 17 anni e 300 giorni. Mentre Pino racconta la storia di Bamba: “Per bruciare la concorrenza la Roma lo ha bloccato con mesi di anticipo facendolo allenare a Trigoria con i suoi coetanei e poi tesserandolo nel gennaio del 2015. Decisiva è stata l’opera di convincimento fatta da Bruno Conti”.

Nota stonata

Ma nonostante la partita non offra grandi spunti dal punto di vista del risultato con una Roma già qualificata, i tifosi fanno sentire il proprio disappunto sui social nei confronti di Diawara: “Altra serata in cui dovrebbe prendere in mano le redini del nostro centrocampo – scrive Stefano – altra serata che invece regala gol agli avversari”. Mentre Alex ci va giù decisamente più pesante: “Tanti giovani di super livello e uno strapagato di un’inutilità esagerata. Mai sopportato”.

SPORTEVAI | 10-12-2020 20:53