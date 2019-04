Roma, scoppia il caso Zaniolo: il padre apre alla Juventus

Scoppia un caso a Roma sul futuro di Nicolò Zaniolo, una delle poche note liete della deludente stagione giallorossa. Dopo le parole pronunciate dopo la partita con la Fiorentina ("Futuro? Vedremo, incontrerò la società e poi decideremo"), il giocatore era tornato rapidamente sui suoi passi: "Mi sono espresso in una maniera che è stata male interpretata". La Roma vuole trattenerlo e avrebbe già pronta un'offerta per il rinnovo del contratto fino al 2024, con adeguamento deciso dello stipendio (attualmente il giocatore guadagna circa 300mila euro, bonus compresi).

I giallorossi nell'immediato non hanno nessuna intenzione di privarsi dell'ex centrocampista dell'Inter, ma secondo il Corriere dello Sport in caso di mancata qualificazione alla Champions League il progetto verrà ridimensionato e non sono improbabili cessioni importanti. Zaniolo, nonostante sia alla sua prima vera stagione da professionista, è valutato circa 50 milioni di euro: sulle sue tracce all'estero ci sono grandi club come Manchester City e Real Madrid, mentre in Italia preme la Juventus.

In un'intervista a Tuttosport, il padre Igor assicura che il giocatore rinnoverà con il club giallorosso ma allo stesso tempo apre a un futuro alla Juventus o all'Inter: "Innanzitutto speriamo centrino l’Europa che conta. Anche senza, non è detto che il sacrificato sia mio figlio, penso che su di lui il club voglia puntare. In caso contrario, cioè se la società dovesse indicare noi come partenti, valuteremo le proposte. Viste le cifre che circolano, non credo che le squadre sarebbero molte. In Italia penso solo Juventus e Inter. Non abbiamo preclusioni. Nel caso saranno discorsi tra società. Vedremo in estate: adesso le priorità di Nicolò sono la Champions e poi l’Europeo Under 21".

"Quel 'vedremo' non era inteso per il suo futuro lontano da Roma, Nicolò resterebbe in giallorosso a vita. Il 'vedremo' era inteso unicamente per il contratto. Lui sicuramente resterebbe nella capitale, poi se i programmi della società sono altri non dipende da lui".

SPORTAL.IT | 05-04-2019 08:03