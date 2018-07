Roma, se parte Alisson può arrivare Suso

Secondo quanto riporta il Messaggero, la Roma starebbe pensando a Suso per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Il Milan potrebbe cederà però il proprio esterno solo in caso di un'offerta particolarmente onerosa, da almeno 35 milioni di euro.

Per questo motivo sarà quindi necessaria una cessione di lusso in casa giallorossa per poter puntare allo spagnolo e il maggior indiziato a partire è sempre Alisson Becker.

Il portiere brasiliano è nel mirino di Chelsea e Liverpool e la dirigenza capitolina potrebbe lasciarlo partire nel caso arrivasse un'offerta di almeno 70 milioni.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 11:15