Roma sempre più convinta: Cragno si avvicina

La Roma si è sempre più convinta: il futuro per la sua porta potrebbe essere rappresentato da Alessio Cragno.

Anche nel sabato di Pasqua, a San Siro, Claudio Ranieri ha mandato in campo contro l'Inter Antonio Mirante, ulteriore dimostrazione del fallimento di Robin Olsen: alla sua prima stagione in giallorosso, il nazionale svedese è ormai ai margini del progetto capitolino e sicuramente nella prossima stagione sarà rimpiazzato. E il profilo giusto per sostituirlo sembra sempre più rappresentato dal numero 1 degli isolani.

Questa è stata la stagione della grande esplosione di Cragno, che non a caso è entrato anche nel giro della nazionale maggiore. E ora per lui potrebbe concludersi l'ultima stagione in Sardegna prima di un trasferimento in una big italiana, quella Roma che proprio con lui potrebbe riprendere l'asse di mercato con i rossoblù che in passato aveva condotto nella Capitale due simboli del Cagliari come Nainggolan e il compianto Astori.

Le prossime settimane potrebbero essere quelle giuste per far decollare la trattativa, con Cragno destinato a giocare da titolare nella Roma che verrà.

SPORTAL.IT | 21-04-2019 10:40