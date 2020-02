Roma, serata da incubo: il Sassuolo schianta i giallorossi

Il Sassuolo batte la Roma per 4-2 al termine di una spettacolare partita valida per la 22esima giornata di Serie A. Gli emiliani ribaltano così il pronostico facendo un passo importantissimo verso una salvezza comunque ancora lunga da conquistare. Inatteso, ma specchio di una partita piuttosto deludente, il tonfo dei giallorossi, che venivano da tre risultati utili consecutivi in campionato e da altrettante vittorie di fila fuori casa.

La Roma sembra approcciare meglio la partita ma al 7′, un po’ a sorpresa, passa il Sassuolo: la verticalizzazione di Domenico Berardi per Ciccio Caputo è splendida, il numero 9 neroverde rientra sul destro superando Mancini e beffa Pau Lopez per l’1-0.

Ci si attende la reazione dei giallorossi, ma il Sassuolo raddoppia sulle ali dell’entusiasmo: è ancora Caputo a firmare il 2-0 degli emiliani al minuto 16, chiudendo al meglio un contropiede fulmineo orchestrato da Toljan e dal solito Berardi.

La Roma è alle corde e dopo altri dieci minuti subisce anche il terzo gol dei padroni di casa: Manuel Locatelli recupera palla sulla tre quarti e serve Berardi, ancora bravissimo a lanciare Filip Djuricic che da solo davanti a Pau Lopez non sbaglia.

I giallorossi chiudono il primo tempo con tre cartellini gialli: finiscono sul taccuino dell’arbitro Bryan Cristante, Davide Santon (sostituito nell’intervallo da Bruno Peres) e Lorenzo Pellegrini. Particolarmente pesante l’ammonizione di quest’ultimo, visto quello che succederà nel secondo tempo.

Nella ripresa la Roma parte bene e accorcia al 56′: Dzeko (ufficialmente nuovo capitano dei giallorossi) colpisce il palo con un colpo di testa, la difesa non libera e Pellegrini può rimettere in mezzo dove lo stesso Dzeko stacca più in alto di tutti firmando l’1-3. Tre minuti dopo Cristante e Dzeko vanno nuovamente vicini al gol, ma prima Consigli e poi Locatelli evitano il 2-3.

La partita si decide, poi, tra il 69′ e il 74′: la Roma resta in dieci uomini per il doppio giallo inflitto a Pellegrini, ma non si perde d’animo e al minuto 73 conquista un rigore per fallo di mani di Boga su cross di Bruno Peres. Veretout non sbaglia ed è 3-2. Passano pochi secondi, però, e lo stesso Boga si fa ampiamente perdonare, fuggendo sulla sinistra e superando Pau Lopez con una splendida conclusione a giro.

Fino al 94′ non succede più nulla di rilevante, e i neroverdi conquistano così la loro prima vittoria ai danni della Roma nella storia della massima serie. In classifica, la Roma resta momentaneamente al quarto posto a quota 39 punti, ma scivolerebbe in quinta posizione in caso di vittoria dell’Atalanta contro il Genoa domenica pomeriggio. Il Sassuolo, invece, sale a quota 26, a +11 dalla zona retrocessione.

