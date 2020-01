Roma, si chiude per il vice Zaniolo

Nelle ultime settimane si è molto discusso sul sostituto di Zaniolo: in un primo momento sembrava dover essere Suso, poi Politano.

Le richieste del Milan sono però state ritenute eccessive da Petrachi e l'interista, che era già stato immortalato con la sciarpa giallorossa, è dovuto tornare a Milano per poi ripartire in direzione Napoli dopo i test non superati da Spinazzola.

La scelta è dunque ricaduta su Carlos Perez: i capitolini hanno raggiunto l'accordo con il Barcellona sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro senza alcun diritto di riacquisto. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, anche con l'entourage del calciatore è stata raggiunta l'intesa.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 14:47