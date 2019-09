Roma, si ferma anche Under

Non è un inizio di stagione confortante per la Roma sul piano degli infortuni. Dopo Spinazzola e Perotti, che non hanno ancora debuttato in campionato, e dopo Zappacosta, fermatosi pochi minuti prima del derby, il tecnico Paulo Fonseca deve fare i conti anche con lo stop di Cengiz Under.

L'attaccante turco, tra i più in forma della rosa giallorossa in questo inizio di stagione, si è fermato in allenamento con la propria Nazionale per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra.

Il giocatore, fa sapere la Federcalcio turca, non prenderà parte alle due partite di qualificazione ad Euro 2020 e tornerà a Trigoria, dove verrà valutata l'entità dell'infortunio al fine di iniziare il percorso riabilitativo.

A rischio la partita contro il Sassuolo dopo la sosta e la prima del girone di Europa League contro l'Istanbul Basaksehir.



SPORTAL.IT | 05-09-2019 17:39