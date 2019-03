Roma, si ferma anche Zaniolo

Claudio Ranieri non si è ancora seduto una volta sulla panchina della Roma ed è già in situazione d'emergenza: in vista della sfida con l'Empoli, il tecnico testaccino dovrà fare a meno degli squalificati Dzeko, Fazio e Kolarov e degli infortunati De Rossi, Pellegrini, Pastore, Under e Manolas.

E ora potrebbe dare forfait anche Nicolò Zaniolo: secondo quanto riporta Sky il gioiellino giallorosso ha accusato un problema al polpaccio in allenamento. Possibile lo stop cautelativo.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 16:55