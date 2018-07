Roma, si insiste per Suso

Perso Malcom, la Roma è alla ricerca di un attaccante esterno di qualità. Il nome in pole position sarebbe quello di Suso. Monchi avrebbe già proposto Perotti, ricevendo un secco no da parte della società rossonera.

Da non escludere che i giallorossi proveranno a cedere qualche elemento della rosa (attenzione a Strootman) per avere i soldi necessari per convincere Leonardo a lasciar partire Suso. L'opzione cessione El Shaarawy non pare più praticabile (l'azzurro vuole restare alla Roma).

SPORTAL.IT | 30-07-2018 09:55