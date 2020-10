La Roma è alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, la nuova proprietà giallorossa starebbe valutando diversi profili. In gioco ci sarebbe anche Rangnick (recentemente ad un passo dal Milan).

Rangnick piacerebbe molto ai nuovi vertici societari ma non sarebbe l’unico in corso per il ruolo di ds. Piacerebbe anche Paratici, attualmente alla Juventus. Da non sottovalutare anche il nome di Campos, ex Lille e Monaco.

OMNISPORT | 12-10-2020 08:43