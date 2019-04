Roma, si risveglia Pastore: scatto Champions

La Roma liquida per 3-0il Cagliari all'Olimpico nel secondo anticipo di serie A del sabato e dà un altro scossone importante alla volata per la Champions League. La squadra di Ranieri, alla terza vittoria nelle ultime quattro partite, si sbarazza con facilità dei sardi già salvi e sorpassa temporaneamente il Milan e l'Atalanta, issandosi al quarto posto e mettendo pressione alle rivali.

Capitolini a segno con Fazio, un ritrovato Pastore, che colpisce anche un legno, e Kolarov. L'undici di Maran paga un avvio da dimenticare, poi deve ringraziare Cragno che evita la goleada romanista.

La Roma approfitta di un approccio al match da incubo del Cagliari per indirizzare subito la sfida. Al 5' Fazio incorna l'1-0 sugli sviluppi di un corner, all'8' Pastore ritorna al gol su assist di Kluivert. Dopo il doppio schiaffo i sardi entrano in partita e creano la prima chance con Pavoletti, disinnescato da Mirante.

I giallorossi si mettono in attesa e abbassano drasticamente il ritmo del match, di contro gli ospiti praticamente già salvi non forzano più di tanto. Nel finale di tempo ancora la squadra di Ranieri accelera per chiudere la partita: al 39' Florenzi di poco manda alto, al 43' Pastore colpisce la traversa, un minuto più tardi Cragno si supera sulla conclusione ravvicinata di El Shaarawy.

La Roma ha in pugno l'incontro anche nella ripresa: al 55' Dzeko colpisce il secondo legno giallorosso, al 56' Pellegrini è impreciso al momento di battere a rete. Ranieri inserisce Perotti per Pastore (applaudito al momento del cambio), i capitolini sfiorano ancora il terzo gol con El Shaarawy (grande respinta di Cragno), e Dzeko, che si divora il 3-0 calciando alto da pochi passi.

Nel finale c'è gloria per Kolarov: all'86' l'esperto terzino serbo ribadisce in rete una respinta di Cragno su Perotti.

