Roma-Slovan Bratislava, moviola: tra rigore negato e gol annullato potevano essere sei, le decisioni dell’arbitro

La prova dell’arbitro svizzero Sandro Scharer all’Olimpico nella terza giornata della Phase di Champions League analizzata al microscopio, tre gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prestazione precisa e puntuale dello svizzero Scharer, uno dei migliori fischietti europei: un po’ fiscale su qualche ammonizione ma energico e convincente nel corso del match di Europa League. Un solo dubbio e tante certezze, vediamo cosa è successo all’Olimpico.

Roma-Bratislava, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ Barseghyan punta Hermoso, che allunga la gamba nel tentativo di fermarlo. Lo slovacco finisce a terra e l’arbitro ravvisa una simulazione, estraendo il cartellino giallo. Al 22′ valido il gol di Hermoso che al momento del colpo di testa di Ghilardi era in posizione regolare. Fugati i dubbi anche al 39′ sul gol del raddoppio: al momento del tiro di Malen, Molina parte da dietro ed è quindi in posizione regolare. Al 49′ proteste da parte di Wesley per un possibile tocco di mano su un suo cross dalla sinistra, per l’arbitro è solo calcio d’angolo. Al 52′ valido il tris di Pisilli.

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Il rigore e il gol annullato

Al 56′ Wesley supera Blackman che lo atterra con un intervento in ritardo, nessun dubbio per l’arbitro nell’assegnare il calcio di rigore alla Roma, decisione confermata dal Var. Dal dischetto segna Malen. Al 66′ ammonito Camara che trattiene vistosamente Rensch. Al 75′ ammonito Martinez per proteste. All’88’ segna anche Ghilardi ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Castro che ostacola la visuale aTakac e dopo 2′ di recupero finisce 4-0.

Chi è l’arbitro Scharer

Sandro Scharer, svizzero, ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato elvetico l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. Ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile.

I precedenti con i giallorossi

La Roma era imbattuta con Scharer: due gare e due vittorie (Roma – Real Sociedad 2-0, 9 marzo 2023 e Roma- Athletic Club 2-1 nel 2025) ma lo svizzero vanta diversi precedenti anche con altri club italiani: ha diretto PSG-Atalanta (4-0) in Champions League e la finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta (2-1). Tre anni fa ha arbitrato anche Leverkusen-Milan (1-0), Bayern Monaco-Inter (1-2) in Champions League e di recente Bologna-Aston Villa (1-3, Europa League).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni con Kanagasingam IV uomo, Fedayi San al Var e il polacco Kwiatkowski all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Barseghyan, Martinez, Camara.