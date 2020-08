Roma, Smalling più lontano ma c'è una speranza

Diventa sempre più difficile, per la Roma, riuscire a riportare in giallorosso Chris Smalling dopo la fine dalla stagione in prestito. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ e da ‘Sky Sport Uk’, il Manchester United avrebbe trovato un accordo di massima con il Newcastle per la cessione del classe 1989.

L’unica speranza dei giallorossi è legata alla conclusione formale dell’iter di acquisizione delle quote societarie da parte di Dan Friedkin: se dovesse arrivare entro i tempi previsti, la Roma potrebbe rientrare nella trattativa per Smalling, con una controproposta utile a superare in extremis la concorrenza dei Magpies.

OMNISPORT | 16-08-2020 11:13