Il Marsiglia fa sul serio per Juan Jesus.

Secondo quanto riportato da Le10Sport, il club allenato da Rudi Garcia avrebbe contattato la Roma per avere informazioni sul difensore brasiliano. I giallorossi non lo ritengono incedibile e per una buona offerta potrebbero decidere di lasciarlo partire.

Sempre sul quotidiano si legge che i francesi avrebbero già formulato una prima offerta da 8 milioni di euro. Attesa una risposta da parte del direttore sportivo Monchi.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 14:40